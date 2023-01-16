Потерял сознание и не дышит: в метро Киева спасают жизнь мужчине

На станции метрополитена "Житомирская" человеку стало плохо. Мужчина потерял сознание и не дышал.

Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена, пожилому человеку стало плохо со здоровьем.

"На месте работают сотрудники полиции. Человеку где-то за 70 лет. Сейчас правоохранители устанавливают его личность и выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия", — рассказали в полиции Киевского метрополитена.

В дальнейшем 70-летнего мужчину передали медикам, которые продолжили реанимационные действия. К сожалению, спасти его не удалось, мужчина скончался в карете скорой помощи.

Напомним, в Киеве заметили пони, входящего на станцию столичного метрополитена. В социальных сетях пишут, что пони тоже хотят в подземку.

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