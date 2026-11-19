Андрей «Лерой» Игнатенко / © ТСН

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18 ноября отмечался День сержанта Вооруженных сил Украины. Это те военнослужащие, которые отвечают за непосредственное управление подразделениями, обучение солдат и слаженную работу личного состава.

Украинский сержантский корпус формировался в условиях войны, поэтому его уникальный опыт уже перенимают и западные партнеры. Чему украинские сержанты могут научить инструкторов НАТО — в репортаже корреспондентки ТСН Натальи Ткачук.

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Потерял руку в родной Луганской области и готовится к протезированию в Superhumans

Андрей «Лерой» Игнатенко, сержант подразделения специального назначения «ДОЗОР»: «Если и потерять руку, то хотя бы дома».

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Он родился и вырос в Луганской области. Там же он получил самое тяжелое ранение.

Андрей «Лерой» Игнатенко: «Это был очень близкий перестрел в лесу, 10–15 метров — я, к сожалению, просто не заметил эту гранату, и она нанесла ущерб».

В августе 2025 года его подразделение штурмовало вражеские позиции в Серебрянском лесу. Рядом с Андреем разорвалась граната. Осколок прошел сквозь ногу, но её удалось сохранить. А вот правую руку пришлось ампутировать. Сейчас Андрей заканчивает реабилитацию и готовится к протезированию в центре Superhumans.

Андрей «Лерой» Игнатенко: «Адаптироваться было не очень сложно: типа, одеться, помыться, прибраться. Проблема только чуть-чуть с приготовлением еды, а в остальном — всё почти на том же уровне, что и до ранения».

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Ушел на фронт вместе с отцом, а после его гибели воюет за двоих

Андрею 27 лет. Он приостановил учебу в университете и в первые дни полномасштабного вторжения России был мобилизован вместе с отцом. В 2023 году его отец погиб. Несмотря на тяжелую утрату, Андрей продолжил воевать на самых горячих участках фронта — уже за двоих. Сначала он служил в 3-й штурмовой роте, затем перешел в элитное подразделение специального назначения пограничной службы, где и получил звание сержанта.

Андрей «Лерой» Игнатенко: «Звание сержанта — это большая ответственность, и не каждому дают звание сержанта, то есть до него нужно дослужиться».

Андрей говорит, что быть сержантом для него — честь и в то же время большая ответственность. Он сам прошел путь от рядового солдата, имеет орден «За мужество» III степени. И теперь на новой должности сможет передавать свой боевой опыт другим.

Андрей «Лерой» Игнатенко: «На должности сержанта, на мой взгляд, должен быть на 100% опытный человек с боевым опытом и знаниями, которые помогут его личному составу выжить. Ведь в первую очередь работа и обязанность сержанта — это довести личный состав от начала миссии до конца миссии живыми и здоровыми, чтобы они затем вернулись к своим семьям».

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Костяк армии: чему опыт украинских сержантов учит НАТО

Их называют «позвоночником армии». Именно они должны поддерживать боевой порядок, дисциплину и единство подразделений украинской армии. Именно сержанты занимаются подготовкой бойцов и их обучением: интеллектуальным, физическим и психологическим.

Главный сержант ВСУ Александр Косинский отмечает: в настоящее время сержантский корпус сформирован по самым совершенным образцам стран НАТО, в частности Соединённых Штатов, Великобритании, Литвы и Латвии.

Александр Косинский, старший сержант Вооружённых сил Украины: «Единственное , что мы сейчас очень сильно адаптировали к нашим национальным потребностям, — это менталитет, законодательство и условия войны. И у нас уже есть наши национальные наработки, которые теперь они стремятся у нас перенять».

Тактика противника меняется каждый месяц, поэтому сержанты-инструкторы регулярно проходят ротацию и обмениваются данными с боевыми бригадами, чтобы не проводить обучение по устаревшим шаблонам, — говорит старший сержант командования Сухопутных войск Виктор Коваленко.

Виктор Коваленко, старший сержант командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины: «Нам предстоит создать армию завтрашнего дня — сержант, который будет планировать применение личного состава и использование ресурсов уже завтра. Потому что враг очень силен, врагов много, и мы должны постоянно модернизировать свои взгляды, подходы и, соответственно, методы выполнения боевых задач».

Первый форум сержантов и новая должность «дрил-инструктор» в ВСУ

Накануне Дня сержанта в Киеве прошел первый в истории Сержантский форум. На нем собралось более 250 военнослужащих, в том числе старшие сержанты всех видов и родов войск, сержанты боевых бригад, корпусов, батальонов и рот. Многих из них наградили знаками отличия Главнокомандующего ВСУ.

Для улучшения военной подготовки в учебных центрах уже в следующем году планируется ввести новую должность — «дрил-инструктор». Он будет помогать новобранцам во время базовой общевойсковой подготовки: работать с каждым новобранцем индивидуально и буквально учить их быть военными.

Александр Косинский, старший сержант Вооружённых сил Украины: «И вообще он для новобранца — как старший брат, наставник, отец — человек, который непосредственно решает проблемные вопросы, круглосуточно и без выходных».

Сержант Андрей Игнатенко тоже хочет быть примером и надежной опорой для солдат своего подразделения. Несмотря на ранение, он не планирует уходить со службы: подписал мотивационный контракт и, по его словам, после протезирования вернётся в армию. Но признаётся — его самые заветные мечты совсем не связаны с военным делом.

Андрей «Лерой» Игнатенко, сержант подразделения специального назначения «ДОЗОР»: «Хотелось бы попутешествовать по всему миру с женой или девушкой и завести семью. Вот, наверное, две самые большие мечты».

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