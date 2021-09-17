Потеряла много крови и глаз: врачи спасают 35-летнюю женщину, пострадавшую от взрыва в Карпатах

Женщина самая тяжелая из пострадавших.

Одна пострадавшая до сих пор в реанимации, еще трех перевели в ожоговое отделение. Туристки, которые получили травмы в результате взрыва в Карпатах, до сих пор остаются в больнице.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Сейчас медики борются за жизнь туристки, которая больше всего пострадала. Из реанимации ее пока не переводят, накануне оперировали почти шесть часов. Медики говорят, ее состояние удалось стабилизировать, но он до сих пор остается тяжелым. Ведь в результате ранения она потеряла много крови.

Также читайте Взрыв на предприятии в Житомире: трое работников в тяжелом состоянии с глубокими ожогами

Женщине 35 лет, это именно ее двое детей спали в палатки во время взрыва. Врачам не удалось спасти женщине один глаз. У нее была также сильно повреждена рука, которую удалось сложить, но неизвестно, сможет ли она полностью восстановить все свои функции.

Состояние остальных трех пострадавших лучше, они уже в ожоговом отделении. В них колото-резаные раны. Но эти женщины будут жить, говорят медики. Врачам удалось вывести их из состояния травматического шока. Неравнодушные люди объявили сбор средств на лечение пострадавших.

Напомним, что потерпевшие вместе со своими друзьями и родными, всего 12 человек, путешествовали Карпатами. Остановившись на ночлег, разожгли костер, а затем в нем раздался взрыв. Двое мужчин погибли на месте — они сидели ближе к огню. Четверо женщин получили травмы. Уцелели из компании только те, кто именно пошел искать хворост, и двое маленьких детей, которые уже крепко спали в палатке.

Полиция озвучила вероятную причину взрыва — старый снаряд, вероятно, еще со времен Первой мировой. А как он оказался в костре — еще должны сказать эксперты. Пострадавшим повезло, что взрыв услышали местные жители и бездорожьем вездеходами быстро доставили перевязочный материал.

Новости Украины: пострадавшие от взрыва в Карпатах до сих пор остаются в больнице

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку