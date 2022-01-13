Потеряла сим-карту и "набрала" кредитов: как львовянку нагло обманули мошенники

Женщина обнаружила 30 тысяч кредитов, которых не брала.

Жительница Львова потеряет доступ к своей сим-карте на несколько часов, а затем обнаружила кредиты более чем на 30 тысяч гривен на свое имя. Женщине повезло, что сообщение о кредитной истории появилось в приложении "Дія". Она поехала в отделение своего мобильного оператора и восстановила нагло похищенный номер телефона. Без бдительности кредитов могло бы было больше.

Что делать, чтобы обезопасить свой номер телефона от мошенников – рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Львовянке Ирине – 33 года Она частная предпринимательница. Занимается производством и продажами обуви. Перед праздниками полностью рассчиталась с поставщиками, поэтому карты были разорены. Именно это и спасло личные средства женщины. Ведь в самый сочельник номер телефона Ирины кто-то похитил: сим-карта просто прекратила работать. Была возможность только онлайн-связи. "Мне начали поступать извещения от "Действия" о том, что есть запрос от УКБИ на мою кредитную историю. Я сразу попыталась зайти на УКБИ. Но система не пускала", — говорит женщина.

Ирина взволновалась и уехала в отделение своего мобильного оператора. Восстановила номер и сразу же получила несколько сообщений от микрофинансовых организаций. Как оказалось, за час на женщину взяли несколько кредитов — более 30 тысяч гривен.

Как оказалось, чтобы завладеть мобильным номером, нужно немного информации, говорит эксперт по цифровой связи Роман Химич. Чтобы обезопасить себя, нужно заключить официальный договор со своим оператором или подвязать паспорт. В таком случае, чтобы что-нибудь изменить, нужно прийти лично и с документом. Чтобы сделать невозможными неизвестные кредиты, стоит обратиться в украинское бюро кредитных историй. Там активировать услугу "фриз", которая имеет символическую стоимость – более 300 грн в год.

Похитили сим-карту карту и набрали кредитов: как избежать мошенников

Если досада все же случилась и мошенникам каким-то образом удалось взять на кредит, не стоит паниковать, говорит адвокат Лаврентий Царук: "Если вы не брали денег взаймы, то и возвращать его не обязаны. Впрочем, чтобы доказать всем, придется потратить кучу времени и нервов: подать заявление в МФО и исполнителя, что вы кредит не брали, подать заявление в полицию, о том, что против вас совершено преступление. Также придется обратиться в суд против действий ссудодателя и исполнителя".

Ирина все это проделала. Одно из финансовых учреждений признало действия мошенническими и списало кредит на сумму 11 тысяч гривен. Женщина планирует дальше доказывать правоту, потому что 19 тысяч гривен просто так отдавать никому не собирается.