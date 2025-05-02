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- Эксклюзив ТСН
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"Услышала последний вздох мужа": истории киевлян, пострадавших от ракетного удара и ожидающих компенсации
Пострадавшие из-за ракетного удара по Святошинскому району Киева ожидают помощи от властей.
В Киеве после ракетного удара по Святошинскому району без жилья остались люди. У кого-то повыбивало стекла и двери. И люди, которые оказались без жилья или с поврежденными квартирами жалуются, что не понимают, как им действовать дальше. Накануне таких на встречу собрали чиновники Святошинского районного совета: чтобы объяснить алгоритм действий.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.
60-летняя Наталья Губень приходит сюда каждый день. На прошлой неделе баллистическая вражеская ракета упала в нескольких метрах от ее дома. Ее муж погиб.
«Я звала его, звала, и услышала последний, как он вздохнул. Ааааа — так вздохнул, и я выкарабкалась сама», — говорит женщина.
Стеклом пани Наталье порезало ногу и спину. Только когда врачи зашили ее раны, и она смогла вернуться на место, поняла — потеряла мужа, квартиру и машину.
Пока Наталья живет у друзей - без вещей и документов. Все это восстановить помогает дочь. Виктория говорит - документы на новый паспорт уже подали. Но как получить компенсацию, так и не поняли, хотя с мамой обошли много инстанций.
Екатерина Одарич живет через дом от Натальи. У нее обломками пробило крышу дома, покосило потолок, выбило несколько стекол и вырвало обшивку балкона. Дочь Екатерины Владислава, после той атаки, нуждается в консультации невролога.
Первые три дня, рассказывает Екатерина, их дом почему-то не вносили в список пострадавших сооружений. Чтобы обратить на свои дома внимание, жителям, вместо того, чтобы оправляться от удара, надо было доказывать коммунальным службам и властям, что они тоже пострадавшие.
Работники Святошинской райадминистрации брали людей на встречу накануне - всего через неделю после ракетного удара. Пришли преимущественно пожилые люди, и те, кто полностью потерял жилье. В целом же, говорят в полиции, пострадавшими в трагедии 24 апреля уже признали около тысячи человек.
В райгосадминистрации отчитываются: всего на Святошино из-за той атаки пострадало 84 дома. 12 из них - больше всего. Чиновники обещают все повреждения описать и восстановить - что-то за счет международных доноров, что-то - из столичного бюджета. Но людей больше беспокоит, когда все необходимые комиссии посетят дома и руины.
И.о. председателя РГА Василий Григоренко обещает, все попытаются сделать быстро. В эпицентре падения северокорейской ракеты тем временем кипит работа - разбирают руины и мусор.
К Екатерине Одарич после встречи с чиновниками уже приходили коммунальщики замерять окна. Как будто начали решать вопросы крыши. Но к заявлениям чиновников сделать все быстро, оно все равно относится скептически. Не слишком вдохновила встреча, инициированная властями, и Наталью. Ей объяснили, что экспертизу, которая подтвердит, что дома у нее нет, ждать еще не менее 10 дней.
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