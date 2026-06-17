Поток трудовых мигрантов будет только расти: демограф сделал неожиданный прогноз

Александр Гладун

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ВУкраинена законодательном уровне готовится масштабная и во многом беспрецедентная реформа, способная кардинально изменить ситуацию на рынке труда. В настоящее время в высших эшелонах власти активно рассматривается профильный проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о трудоустройстве иностранцев и лиц без гражданства».

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун

Заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун убежден: привлечение иностранной рабочей силы становится официальным и осознанным вектором развития государства. Анализируя текущие процессы в Верховной Раде, ученый уверенно прогнозирует, что в среднесрочной перспективе поток трудовых мигрантов в Украину будет только увеличиваться.

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Главной движущей силой этого процесса станет новый законопроект, который вносит существенные изменения в основополагающие законы Украины — «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О занятости населения».

«Это вполне возможно и является продуманной государственной политикой. О будущем увеличении числа иностранных работников ясно свидетельствует то, что сейчас происходит на законодательном уровне. Ключевым моментом реформы является пункт под названием „Свободный доступ к рынку труда в Украине имеют“. Далее в тексте приводится четкий перечень тех, кому больше не потребуются сложные бюрократические согласования для трудоустройства. Среди них — иностранцы и лица без гражданства, которые уже постоянно проживают в Украине. Но более того — это право автоматически предоставляется всем гражданам Европейского Союза. То есть жители всех европейских стран, входящих в ЕС, получат официальное право свободно приехать к нам и работать здесь», — сказал Гладун.

По сути, отмечает демограф, этот шаг юридически открывает украинский рынок труда для огромного числа европейских специалистов. Ключевым вопросом теперь остается лишь то, насколько сам украинский рынок и уровень оплаты труда после войны смогут стать реальными и финансово привлекательными для европейцев.

Подробнее читайте в материале: «Мягкая денационализация»: грозит ли Украине незаметный захват мигрантами — демограф шокировал своим прогнозом

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