Потоки воды на улицах и поваленные деревья: в Хмельницком бурлила непогода

Потоки воды на улицах и поваленные деревья: в Хмельницком бурлила непогода

Сильные осадки также были в Виннице и на Буковине.

В Хмельницком накануне была мощный ливень: повалены деревья, а улицы превратились в реки.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 августа.

Град со шквальным ветром налетели на город вечером. Деревья падали на провода, а потоки воды хлынули во дворы. Ливневая канализация не справлялась с таким количеством осадков, а потому центра города затопило. Видео потопа хмельнитчане преподавали в сеть. Снимали и град размером с орех.

В Виннице ураган повалил десятки деревьев. Одно из них едва не убило пожилую женщину. Она поливала цветы, когда на нее упала старая вишня. Пенсионерку госпитализировали с переломом ноги. Также деревья падали на припаркованные машины

Мощный ураган пронесся также Буковиной. Местные говорят, что там сотни поваленных деревьев. Преимущественно повергло на автодорогах, а потому проезд между населенными пунктами затруднен.

Погода в Украине: Хмельницкий накрыл ливень, а в Виннице и на Буковине ураган повалил деревья

Киев и пригород накрыла пыльная буря. Поздно вечером там началась сильная гроза и поднялся шквальный ветер. Он был такой силы, что в воздух поднялись песок и мусор.

Как сообщалось, штормовое предупреждение на сегодня, 18 августа, объявили почти по всей Украине. Большинство регионов накроет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой грозы, град и шквальный ветер. Непогода накроет запад, центр и север страны.

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