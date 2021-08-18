Потоки воды на улицах и поваленные деревья: в Хмельницком бурлила непогода

Сильные осадки также были в Виннице и на Буковине.
В Хмельницком накануне была мощный ливень: повалены деревья, а улицы превратились в реки.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 августа.
Град со шквальным ветром налетели на город вечером. Деревья падали на провода, а потоки воды хлынули во дворы. Ливневая канализация не справлялась с таким количеством осадков, а потому центра города затопило. Видео потопа хмельнитчане преподавали в сеть. Снимали и град размером с орех.
В Виннице ураган повалил десятки деревьев. Одно из них едва не убило пожилую женщину. Она поливала цветы, когда на нее упала старая вишня. Пенсионерку госпитализировали с переломом ноги. Также деревья падали на припаркованные машины
Мощный ураган пронесся также Буковиной. Местные говорят, что там сотни поваленных деревьев. Преимущественно повергло на автодорогах, а потому проезд между населенными пунктами затруднен.
Киев и пригород накрыла пыльная буря. Поздно вечером там началась сильная гроза и поднялся шквальный ветер. Он был такой силы, что в воздух поднялись песок и мусор.
Как сообщалось, штормовое предупреждение на сегодня, 18 августа, объявили почти по всей Украине. Большинство регионов накроет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой грозы, град и шквальный ветер. Непогода накроет запад, центр и север страны.