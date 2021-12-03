"Потому что Европа "горит": врач рассказал, почему на Закарпатье растет количество больных COVID-19 и не "Омикрон" ли это

"Потому что Европа "горит": врач рассказал, почему на Закарпатье растет количество больных COVID-19 и не "Омикрон" ли это

На Закарпатье увеличивается количество пациентов в больницах, тогда как в других областях Украины идет разгрузка медицинской системы.

Закарпатье сегодня – единственный регион, где ситуация с коронавирусом ухудшается, говорят в Минздраве. За последнюю неделю количество госпитализированных там выросло на 9%. Не снижается в области и смертность от коронавируса.

ТСН.ua расспросил у директора Закарпатской областной больницы Юрия Яцыны, почему COVID-19 набирает оборотов в регионе, сколько сейчас больных в медучреждении и что может еще больше усугубить ситуацию уже через несколько недель.

Сколько больных "ковидом" в областной больнице?

"В нашей больнице развернуто 140 коек, сейчас у нас находятся 80 больных, из них — 9 в реанимации. Из всех пациентов, которые у нас лечатся, — 71 человек — на кислороде. Сегодня к нам поступили еще пять человек. За прошлое сутки умер один пациент, 10 поправились, из них — двое вакцинированных", — сказал Юрий Яцына.

По его словам, в областной больнице пока нет резкого увеличения пациентов с коронавирусом, но в целом в области количество больных все же растет.

Почему на Закарпатье ухудшается COVID-ситуация?

"Да, рост заболеваемости на Закарпатье действительно есть, немного увеличилось количество. Мы видим, что – прямая зависимость – Европа "горит", а Закарпатье расположено на границе, это первый регион. Вокруг нас четыре государства, вероятно, идет миграция населения. Вполне может быть", – говорит медик.

Но вскоре ситуация с COVID-19 в регионе может еще больше усложниться. Директор областной больницы соглашается со словами главного эпидемиолога области Виктории Тимчик, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может попасть в Закарпатье с заробитчанами, которые будут возвращаться домой на рождественские и новогодние праздники.

"Вероятность — велика. У нас такое уже было. Мы находимся в таком рискованном регионе, с одной стороны красивом, а с другой — опасном. Все-таки четыре государства — много переходов", — говорит Юрий Яцына.

Впрочем, медик пока не делает предположений относительно того, что на рост ковид-заболеваемости на Закарпатье мог повлиять новый штамм "Омикрон", который уже есть в странах ЕС.

"Я пока не готов сейчас на эту тему общаться, потому что он ("Омикрон". — Ред) еще не идентифицирован. Не думаю", — сказал врач.

В больнице только 4% пациентов с COVID-19 – вакцинированы

Сейчас в областной больнице среди больных COVID-19 – только 4% – вакцинированы. Большинство больных – старшие люди с сопутствующими заболеваниями, а также сердечно-легочными проблемами. Но среди взрослых пациентов есть и молодежь, говорит Юрий Яцына.

По его словам, в последнее время симптомы коронавируса изменились, ведь не у всех больных COVID-19 исчезает обоняние и вкус. Но температрура, слабость и общие ощущения простудных, вирусных заболеваний остались основными признаками коронавируса.

"Ну и очень много пациентов — кислороднозависимые. Если у нас 71 человек нуждается в кислороде, — то это очень много", — подытожил директор Закарпатской областной больницы.

Напомним, на Закарпатье, по данным Минздрава, госпитализации преобладают над выписками. Такой разрыв составляет +15% и в последнее время только растет. При том, что в среднем по стране количество госпитализированных на -19% меньше количества выписанных. Как следствие, загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы. В то же время на Закарпатье до сих пор фиксируют самый низкий уровень вакцинации населения.

Как известно, новый штамм коронавируса "Омикрон" уже в Европе, в Министерстве здравоохранения также прогнозируют, что он попадет в Украину через несколько недель. Украинцев, находившихся в странах, где обнаружен "Омикрон", обяжут пройти самоизоляцию по возвращении в страну.

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