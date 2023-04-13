Потоп на Киевщине: вода заливает улицы и дома, будут ли эвакуировать людей (фото, видео)

В Киевской области бурлит стихия, из-за паводка и прорыва дамбы местного пруда водой затопило несколько улиц в Иванкове.

Местные жители сообщают, что улицы поселка превратились в реки. Вода заливает дворы частных домов. Местным помогают правоохранители.

"В поселке Иванков в результате продолжительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода впала в реку, которая проходит неподалеку от жилых улиц. Водой размыло и подтопило две улицы", — сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

В ГСЧС Киевской области ТСН.ua рассказали подробности и сообщили, будут ли эвакуировать людей.

"Да, некоторые дворы в Иванкове подтопило. Но необходимости эвакуировать жителей нет. Вода очень быстро сходит. За последний час уровень воды уменьшился на 40 сантиметров, поэтому все в плановом порядке. Был прорыв дамбы, но угрозы людям нет. Наши подразделения не привлекаются, потому что нет необходимости в этом", — рассказала сайту ТСН.ua Виктория Рубан, спикер ГСЧС в Киевской области.

Напомним, жителей Киева предупреждают о затоплении: Днепр может выйти из берегов.

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