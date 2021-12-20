Потратили уже 100 миллионов: что чаще всего покупают украинцы за "ковидную" тысячу

По состоянию на 20 декабря заявки на выплаты уже подали более 3,5 миллионов украинцев.
Тысячу гривен полностью вакцинированным украинцам начали выдавать еще на прошлой неделе. И уже через несколько дней по программе "Поддержка" они потратили 100 миллионов.
Потратить эти средства можно было на приобретение книг, посещение кинотеатров, театров, музеев и концертных залов или на поездки по Украине. В правительстве утверждают, что эффект от этой помощи сразу ощутили сферы, которые страдали во время пандемии коронавируса. Кому покупатели едва не положили сайты, а в ранее довольно безлюдных заведениях появились очереди.
О том, на что чаще всего тратят украинцы "ковидную" тысячу, говорится в сюжете ТСН.19:30.
Самыми популярными покупками стали книги. В книжных магазинах признают: как только начались первые выплаты – от клиентов нет отбоя. Количество визитов на сайты по продаже книг выросло втрое. В магазинах многих покупателей прямо на кассах учат, как рассчитываться "ковидной" тысячей.
Поддержку отрасли таким образом книготорговцы хвалят, заметив, что от нее выиграют не только магазины — стимулируется вся цепочка производства. “Сеть получает деньги. Увеличивается товарооборот. Дальше эти деньги получает издательство, авторы, типографии”, — объясняют в книжном магазине.
Довольна также и киевлянка Юлия, которая получила свою тысячу за вакцинацию еще на прошлой неделе и приобрела три новых книги. "Это очень хорошая инициатива. Потому что я, например, люблю книги и так их покупаю. А для некоторых – это возможность приобрести и начать читать”, — говорит киевлянка.
Второй по популярности сервис - кинотеатры. Здесь говорят, что когда города попали в красную зону, то сети, занимающиеся кинопрокатом, потеряли более половины зрителей. Сейчас они снова возвращаются в залы.
На ж/д билеты также ажиотаж. В "Укрзалізниці" говорят, что их покупают преимущественно онлайн. Наиболее популярные – билеты в места зимнего отдыха. По некоторым направлениям даже придется добавлять вагоны. Скажем, на станции Татаров, которая является ближайшей к горнолыжному курорту "Буковель", по сравнению с прошлым месяцем количество проданных билетов выросло на 263%.
По информации Минцифры, по состоянию на 20 декабря заявки на "ковидную" тысячу уже подали более 3,5 миллионов украинцев.
Формально выплачивать деньги государство начнет в течение следующих десяти дней. Впрочем, большинство банков уже начали выдавать средства клиентам заранее. В правительстве обещают, что перебоев с начислениями и наличием средств на выплаты не будет.
“Очевидно, что за 4 месяца та сумма, которая была аккумулирована в бюджете – 8 млрд грн – может быть исчерпана. Скорее всего, после этого будет создан новый фонд", — сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
У тех, кто еще не успел вакцинироваться, будет достаточно времени, чтобы это сделать. Зарегистрироваться и получить тысячу можно будет в течение года. Пока это приложение работает только в электронной форме. Впрочем, после нового года – стартует вторая часть программы.
В Минэкономики уверяют, что те вакцинированные украинцы, у которых нет возможности воспользоваться компьютером или смартфоном, также получат средства, но другим способом.
Кстати, многие украинцы после старта выплат начали искать в Интернете способы, как обналичить полученные средства. В правительстве обещают, что хитроумных выдумщиков будет ждать общения с правоохранителями и советуют использовать деньги за вакцинацию только по назначению.
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