Потребление выросло в 5-6 раз: Ляшко прокомментировал информацию о нехватке кислорода в COVID-больницах

Потребление выросло в 5-6 раз: Ляшко прокомментировал информацию о нехватке кислорода в COVID-больницах

В настоящее время 80% всех госпитализированных пациентов с коронавирусом являются кислозависимыми.

В Украине медицинскую помощь больным с COVID-19 оказывают в 480 больницах, где развернуто более 70 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из которых с кислородом – более 66 тысяч.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге 28 октября.

Так, Ляшко напомнил, что для лечения больных в Херсонской области, на базе Каховской центральной городской больницы, развернут мобильный госпиталь ГСЧС на 120 мест.

"Мы постепенно увеличиваем количество больниц, которые могут принимать больных COVID-19. Но этот процесс не может продолжаться бесконечно", — отметил глава Минздрава.

По данным Минздрава, 67% коек заняты пациентами с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19. Впрочем, как сказал Ляшко, ситуация неравномерна, и у 46 из 480 ковидных больниц (около 10%) койки с кислородом уже заняты на 100%, а у 193 (около 40% ковидных больниц) койки с кислородом заняты на уровне 75%. Остальные 60% заведений остаются без критической нагрузки.

"В такой ситуации важно соблюдение маршрутов госпитализации пациентов. И наша экстренная медицинская помощь для госпитализации выбирают именно те больницы, в которых есть места", — высказался Ляшко.

Как рассказал министр здравоохранения, 80% всех госпитализированных пациентов – кислонезависимые. Потребление кислорода выросло в 5-6 раз на одного пациента, госпитализированного с "Дельтой". В связи с этим, в сутки украинские больницы потребляют более 330 тонн жидкого кислорода и 6 800 баллонов кислорода (без учета автономных источников кислорода. — ред.)

Ляшко согласился, что в определенных больницах и регионах повышен спрос на кислород, но заверил, что ни одно медучреждение в стране не оставлено без кислорода.

Есть больницы, 2-тонная емкость для жидкого кислорода которой в предыдущие волны использовалась в течение 7-10 дней, и нуждалась в подвозе кислорода раз в неделю. Сейчас этой емкости хватает на 1-2 дня. Поэтому и появляются сообщения в средствах массовой информации, что кислорода хватает на несколько дней", — объяснил глава Минздрава.

Также Ляшко добавил, что на мощностях двух производителей кислорода, суммарно производящих 130 тонн кислорода, продолжались регламентные работы. На одном заводе они уже завершились, и сегодня он начинает отпускать кислород в сеть, на другом эти работы будут продолжаться до 1 ноября.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним, по состоянию на 28 октября Украина заняла второе место в мире и Европе по суточному количеству смертей. от коронавируса.

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