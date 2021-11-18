Потрясающие прыжки и сногсшибательные трюки: какие новые достижения попали в Книгу рекордов Гиннеса

Мужчиа выполнил потрясающий трюк — перепрыгнул сразу пять лондонских такси.
Потрясающие прыжки и сногсшибательные трюки — таланты со всего мира с новыми достижениями — попали в Книгу рекордов Гиннеса, — об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 17 ноября.
- Британский гимнаст поразил невероятным сальто между двумя турниками, находящимися на расстоянии шести метров. Он побил свой предыдущий мировой рекорд — увеличив расстояние до 13 сантиметров.
- В той же Британии американский прыгун выполнил потрясающий трюк — перепрыгнул сразу пять лондонских такси — ширина каждого из которых превышает полтора метра.
- В то время как венесуэльская футболистка добавила в немалую коллекцию рекордов новые награды за трюки с мячом.
- А вот китайский рекордсмен, балансируя на руках – умудрился перетащить легковой автомобиль – аж на 50 метров.
Раньше мы писали о том как попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
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