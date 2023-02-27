Потрясло люстрами: эксперт рассказал о ночном землетрясении на Закарпатье

В Украине в ночь на 27 февраля зафиксировали землетрясение, которое произошло в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево Закарпатской области. Землетрясение произошло на глубине около 2 километров, магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

ТСН.ua расспросил специалистов Института геофизики им. Субботина НАН Украины о том, что произошло.

"Почти все сейсмические станции карпатского региона записали это землетрясение. Оно произошло в зоне, где часто случаются землетрясения. станции. Он ощущался людьми в нескольких населенных пунктах региона", — сказал директор Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера.

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По словам сейсмолога, это землетрясение можно описать, будто рядом с домом проезжает тяжелая техника. Из-за ночного инцидента в домах местных жителей было замечено слабое качание люстр на потолке.

"Люди почувствовали колебания дома, но они были не сильны. Дело в том, что люди сейчас напуганы землетрясениями, которые произошли в Турции. Поэтому даже маленькие по силе землетрясения вызывают у населения тревогу и переживания. Они их очень остро чувствуют и переживают. Но по силе это землетрясение можно охарактеризовать по ощущениям, когда рядом с домом проезжает тяжелая техника, не больше", – добавляет Александр Кендзера.

Он не исключает, что подобные землетрясения будут повторяться в Украине.

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"Подобные землетрясения безусловно могут повториться. Мы ведь находимся в сейсмической зоне, куда входит Предкарпатье и Закарпатье. Там все время происходят землетрясения, которые фиксируются сейсмическими станциями. А если еще учесть еще и зону Вранча, которая есть в Карпатах, то могу сказать, что за год здесь записывается около 200 землетрясений. Подчеркну, они только записываются, разрушений при таких землетрясениях не возникает", — объясняет нам сейсмолог и добавляет, что людям страшно ощущать эти толчки, но они проходят без разрушений.

Напомним, на Закарпатье этой ночью произошло землетрясение.

Как сообщалось, ранее в Турции страшное землетрясение унесло жизни тысяч людей и разрушило огромное количество домов.

В Институте геофизики заверили, что землетрясения подобного масштаба Украине не угрожают. Впрочем, сейсмическая опасность все же существует.

Советы, что делать во время землетрясения читайте здесь.

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