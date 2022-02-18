Поваленные деревья, оборванные электропровода и отсутствие света: где в Украине непогода наделала беды

Поваленные деревья, оборванные электропровода и отсутствие света: где в Украине непогода наделала беды

Больше всего пострадала Львовская область.

Упавшие деревья, сорванные крыши и разбитые автомобили. Западом Украины прокатилась непогода. Шквальный ветер кое-где достигал 30 метров в секунду.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 18 февраля.

На Прикарпатье – в селе Белые Ославы – огромное дерево упало на крышу школы. А в Янтаре — повредило стоящий на остановке рейсовый автобус. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Но больше всего от непогоды пострадала Львовщина. Из-за сильного ветра без света частично или полностью остались почти две сотни населенных пунктов. В городе Стебник не удержало крышу больницы. Кровлю начали оперативно чинить, чтобы дожди не заливали помещение.

Во Львове в нескольких местах оборвало электропровода. Не устояли и два билборда. В спальном районе упал кирпичный забор и разбил два автомобиля. Пострадавшие владельцы авто выясняют ответственного за ограждение и радуются, что все живы.

Шквальный ветер и дожди прогнозируют синоптики и сегодня.

"Самый интенсивный ветер ожидается именно сегодня, уже в течение дня будет стихать, но все равно есть тенденция, что будут определенные его усиления, особенно в дневные часы", — сказала Наталья Птуха, синоптик.

Поваленные деревья и сорванные крыши: Западом Украины прогналась непогода

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