Поваленные деревья, поврежденные дома и авто: в Запорожье бурлила сильная непогода (фото, видео)

Запорожье одолевает последствия непогоды. Накануне ураган с корнями вырывал гигантские тополя. Они падали на многоэтажки и блокировали выходы из подъездов, избивали окна, разрушали балконы. А еще – обрывали электросети. Энергетикам удалось заживить более 19 тысяч абонентов, которых шквальный ветер оставил без света. На очереди еще – несколько сотен.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

В Запорожье накануне бушевала непогода. Как следствие — избитые окна и балконы, на месте одного из них осталась плита — старое дерево рядом с многоэтажкой не выдержало силы ветра и рухнуло на дом.

Непогода на Запорожье

С помощью крана чрезвычайным и коммунальщикам удалось спустить гигантский ствол на землю.

Местные жители говорят, что в течение года обращались в управляющую компанию, чтобы дерево спилили. Убрали его не коммунальщики – непогода. Когда оно уже натворило беды.

Рядом – дом, который россияне ракетой разрушили в марте прошлого года. Здание начали восстанавливать, построили несколько этажей и забор — на него ураган и повалил деревья.

Непогода в Запорожье

Старые стволы летели на землю почти в каждом районе Запорожья. Разбили общественный транспорт и много частных авто. Пан Юрий смотрит на свою избитую машину – ночью на нее упал огромный тополь.

"То, что собственными глазами увидели многие машины повреждены некоторые, мы уже сегодня работы проводили по высвобождению из деревянного плена была привлечена спецтехника ведь деревья старые и большие", — говорит Лидия Гвилава, представитель КП "Запорожремсервис".

Запорожье

Заявки по поваленным деревьям поступали в течение целого дня — говорят коммунальщики. И прогнозируют – убирать стволы не один день, так их много.

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Напомним, в Запорожье мать продала своего ребенка незнакомцу за 600 гривен.

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