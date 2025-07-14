Поваленные деревья, сорванные крыши и погибшая: в Харькове и области ликвидируют последствия непогоды

Последствия непогоды / © Управление ГСЧС в Харьковской области

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В Харькове и Харьковской области ликвидируют последствия непогоды. На выходных гроза и шквальный ветер срывали крыши, с корнями выворачивали деревья, валили башенные краны и электрические столбы. Есть погибшая и пострадавшие, среди раненых — ребенок.

Об этом говорится в материале ТСН.

В Харькове сильная непогода напоминала апокалипсис: непогода срывала с домов крыши, как картонные, валила рекламные щиты, несла по улицам мусор и бросала деревья прямо на провода. В Чугуевском районе из-за падения дерева погибла 56-летняя женщина. В Харькове травмы получила 7-летняя девочка, ее госпитализировали. Мужчина получил ушибы головы, когда на его машину упал огромный ствол. Еще три человека пострадали из-за сорванной крыши дома. Поваленное дерево упало на электропоезд, чудом обошлось без пострадавших. Чтобы освободить проезд, спасатели и коммунальщики работали

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Непогода на Харьковщине / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Куда не успевала доехать ГСЧС, водители объединившись оттягивали с дороги ветки и оторванные заборы. Ливень был настолько мощным, что машины буквально поплыли по улицам города.

Не повезло и тем кто пытался переждать стихию. В одном из заведений обвалилась стена, в другом, новом, прорвало крышу на террасе.

Апогеем стало падение строительного крана. Утром, когда стало видно все последствия, харьковчане ужаснулись. Центральный парк было не узнать.



Из-за атаки стихии около 30 тысяч абонентов остались без электричества. Сорвало крышу и со складов издательства, которое в прошлом году пострадало от атак оккупантов. Часть книг оказалась под дождем и уничтожена. А пока город и область преодолевают последствия — синоптики предупреждают, что на смену грозам придет жара на всю неделю.

Дата публикации 12:45, 14.07.25 Количество просмотров 21 Погода добивает Украину! Харьковщина страдает от непогоды! Грозы, град, сильный ветер

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПОГОДА УБИВАЕТ Украину! Харьковщина страдает от непогоды! ГРОЗЫ, ГРАД, сильный ветер

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