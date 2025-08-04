Повалил и избил ветерана в луже в Харькове: новые подробности громкой истории

В Харькове стреляли в ветерана с ампутированной ногой

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Стали известны новые подробности стрельбы по харьковскому 22-летнему ветерану ВСУ, передвигавшемуся с помощью протеза. Одну из ног он потерял во время боев с российскими захватчиками.



На днях видео, где снята стрельба и избиение ветерана в Харькове, широко разлетелось соцсетями. На ролике можно увидеть, как крепкий мужчина стреляет из травматического пистолета в ветерана, который стоял на протезе, после чего упал в лужу, а затем нападающий начал бить беспомощного мужчину ногами и руками по голове. Протез, в свою очередб, соскочил и ветеран начал защищаться руками. Впоследствии пострадавший был госпитализирован.



Эту драку прокомментировали сотни украинцев, осуждая нападающего. Большинство комментаторов потребовали от правоохранителей максимально контролировать ход расследования этого нападения.

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Дата публикации 17:00, 04.08.25 Количество просмотров 12 В Харькове побили ветерана на протезе (відео 18+)

В то же время, источники ТСН.ua в правоохранительных органах говорят, что есть основания полагать, что хронология этого конфликта была предварительно такой: «Ветеран ВСУ находился в компании других четырех мужчин, которая, по предварительной информации, отдыхала и употребляла алкоголь. Между этой компанией и другим мужчиной возник конфликт. Все это увидел еще один человек, решивший вмешаться. Впоследствии он достал пистолет, произвел выстрел и стал избивать ветерана. Сказать однозначно о том, кто именно спровоцировал конфликт — ответ на этот вопрос даст следствие», — сообщили нам полицейские.



В свою очередь, спикер полиции Харьковской области Алена Соболевская в комментарии для ТСН.ua сообщила следующее: «Причина конфликта была банальной, сначала возникла словесная перепалка».

Задержан за избиение ветерана 43-летний местный житель. Фото: ГУНП в Харьковской области

По данным полиции, 43-летнему нападающему уже объявлено о подозрении. О нем известно, что он ранее не судим, местный житель Харькова. Ему грозит до 7 лет заключения.



Ранее сообщалось о том, что военный рассказал об увиденном во время боев .

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