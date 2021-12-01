Повалили женщин на пол и избили: подробности дерзкого нападения на центр косметологии во Львове

Неизвестные забрали ценные вещи, в том числе мобильные телефоны.
Во Львове произошло дерзкое нападение на центр медицинской косметологии. Двое неизвестных вечером ворвались в помещение в центре города, выключили свет, повалили работниц на пол, избили и забрали ценные вещи, в том числе мобильные телефоны.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 1 декабря.
Убегая, нападавшие бросили легковоспламеняющуюся смесь, после чего возник пожар и сильное задымление. Двое сотрудниц выбежали на улицу сами, они останавливали машины и просили огнетушители. Одну работницу из задымленного помещения вывели спасатели.
"Двое просто заходят и начинают пшикать у нас, бросают, покидали нас на пол... В секунде говорит – где ваши телефоны, где ваши вещи – все забрали", – рассказывает работница заведения.
В экстренной помощи ТСН сообщили, что у одной из женщин были резаные раны руки, у другой – острая реакция на стресс, но от госпитализации обе отказались.
Нападающих сейчас ищет полиция.
Напомним, недавно во Львове была задержана преступная группа за грабежи и наркобизнес в ЕС.
Читайте также:
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 декабря
В СИЗО Полтавы умерла 20-летняя девушка, получившая 15 лет за убийство инструктора тира
В Киеве женщина купила в известном магазине гайки вместо iPhonе