Повалили женщин на пол и избили: подробности дерзкого нападения на центр косметологии во Львове

Повалили женщин на пол и избили: подробности дерзкого нападения на центр косметологии во Львове

Неизвестные забрали ценные вещи, в том числе мобильные телефоны.

Во Львове произошло дерзкое нападение на центр медицинской косметологии. Двое неизвестных вечером ворвались в помещение в центре города, выключили свет, повалили работниц на пол, избили и забрали ценные вещи, в том числе мобильные телефоны.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 1 декабря.

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Убегая, нападавшие бросили легковоспламеняющуюся смесь, после чего возник пожар и сильное задымление. Двое сотрудниц выбежали на улицу сами, они останавливали машины и просили огнетушители. Одну работницу из задымленного помещения вывели спасатели.

"Двое просто заходят и начинают пшикать у нас, бросают, покидали нас на пол... В секунде говорит – где ваши телефоны, где ваши вещи – все забрали", – рассказывает работница заведения.

В экстренной помощи ТСН сообщили, что у одной из женщин были резаные раны руки, у другой – острая реакция на стресс, но от госпитализации обе отказались.

Нападающих сейчас ищет полиция.

Во Львове неизвестные напали на центр медицинской косметологии

Напомним, недавно во Львове была задержана преступная группа за грабежи и наркобизнес в ЕС.

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