Повалий призналась в любви к Путину и получила сюрприз от Малюка

Предательница Таисия Повалий, которая продолжает проживать в РФ и поддерживать режим Путина, недавно дала интервью пропагандистскому изданию, привлекшему внимание СБУ.

Певица и бывшая народная депутат от Партии регионов Таисия Повалий оправдала войну России против Украины и поддержала кровавый режим Путина. СБУ не обошла вниманием громкое заявление предательницы и подготовила сюрприз известной коллаборантке.

О деталях громкого дела, "прозрении" певицы и ее любви к Путину, говорится в эксклюзивном обзоре Виктории Панченко на YouTube-канале TSN.UA.

Призывала захватить Украину

Изменница Таисия Повалий, которая продолжает проживать в РФ и поддерживать режим Путина, недавно дала интервью пропагандистскому изданию, в котором сделала громкое заявление, призвав захватить всю территорию Украины.

На такие высказывания уже отреагировала Служба безопасности Украины. В частности, СБУ собрала доказательную базу на певицу и бывшую народную депутатку от Партии регионов Таисию Повалий и заочно сообщила о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность; публичные призывы к агрессивной войне; оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Я с Россией"

Еще до полномасштабного вторжения РФ Повалий уехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль.

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Впоследствии певица, родившаяся в Украине, неоднократно выступала с рядом циничных пропагандистских заявлений о родной стране и соотечественниках. Хотя в самом начале полномасштабной войны выдержала паузу и молчала целых 54 дня.

Вместо того чтобы поддержать Украину, она пела в Кремле с теми, кто "топит" за так называемую "спецоперацию" Путина – Стасом Михайловым, Николаем Басковым, Александром Розенбаумом, Любовью Успенской и другими. Ну а потом, как говорится, "Остапа понесло". Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборантка Повалий заявила, что она на стороне России, поскольку "привыкла быть там, где правда".

Цинические заявления Повалий

Повалий уверяет, что это не она под влиянием пропаганды, а "зозомбированные" именно украинцы.

"Все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала пришествия времени справедливости – наконец-то оно наступило. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали, и сейчас именно за это и идет борьба", — говорила предательница.

Более того, Повалий высказалась о Путине, признавшись в любви к диктатору и России. По мнению певицы, он спасает мир от "нацизма", выполняя свою "историческую миссию".

"Владимир Путин для меня – это тот человек, который может сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась непосредственно. Это его историческая миссия, мне кажется”, — плела она.

Под новостями об очередных порциях пропагандистского бреда от Повалий в социальных сетях собираются сотни комментариев. Украинцы осуждают когда-то народную любимицу за ее измену, продажность, алчность и цинизм.

Также, по мнению Повалий, Россия, которая убивает мирных людей, разрушает гражданскую и критическую инфраструктуру и пытается оккупировать еще больше территорий независимого государства, на самом деле "спасает" Украину.

“В том, что сегодня делает Россия, я вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия меня защищает. Все эти восемь лет не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. Теперь вижу", — призналась она.

Режиссер и продюсер Олег Боднарчук считает, что Повалий настолько зависима от российских властей, что от нее нельзя было ждать что-то другое.

“Опасность Повалий в том, что она пытается от Украины оправдать все зверства России на этой войне. За это должна быть уголовная ответственность", – считает он.

Пела в Луганске

В сентябре 2023 года Таисия Повалий по приглашению террориста Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины. Реакция украинского шоу-бизнеса говорит сама за себя.

“Она против своего народа. Если она выступает там, поддерживает эту власть – значит она за убийства украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну, так приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют", — прокомментировала певица Ирина Федишин.

"Я в растерянности: не могу понять, какой е** позор позорнее. Выступление Таисии Повалий с украинской песней сегодня на телеканале россия или смиренные празднование Дня победы россиян?” – написала телеведущая Маша Ефросинина

“Пусть живет в своей родной России и никогда не ступает на украинскую землю. Следом за российским кораблем дорога”, — считает певец Павел Зибров.

Яблоко от яблони…

Кстати, сын певицы Денис в начале полномасштабного вторжения России открещивался от слов матери-путинистки. Но впоследствии спел с ней дуэтом на первом пропагандистском канале России.

Таисия Повалий прячется на территории России и не ездит в Украину, поэтому пока поймать ее проблематично, но всему свое время. После победы Украины будет много сюрпризов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЗАХВАТИТЕ ВСЮ УКРАИНУ!" Повалий призналась в любви Путину! Малыш подготовил ей сюрприз!

Напомним, 6 декабря прошлого года в РФ нашли мертвым предателя Украины,скандального беглеца, экснардепа Илью Киву.

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