"Поверните ребенку маму": оккупанты разлучили женщину с 4-летней дочерью во время эвакуации из "Азовстали"

У 4-летней Алисы украли маму. Российские оккупанты разлучили женщину и ее маленькую дочь во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Мама ребенка якобы не прошла так называемую процедуру фильтрации и попала в заложники на оккупированной территории. После разлуки с мамой 4-летнюю Алису во время эвакуации сопровождала девушка, просто согласившаяся присмотреть за ребенком. В настоящее время девочка находится в Запорожье.
4-летняя Алиса стала известна после того, как ее мама сняла видео о том, как ее дочь мечтает выбраться из-под обстрелов и вернуться домой.
Видео с Алисой из бункера "Азовстали" впервые появилось 17 апреля. Тогда сообщалось, что девочка — дочь военного медика из Мариуполя. С первых дней осады города ребенок находился в укрытии, где находится импровизированный госпиталь. Там ее мама оказывала помощь раненым военным.
‼️Внимание!— АЗОВ (@Polk_Azov) May 8, 2022
Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" кафиры разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР.
До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери, доехал только ребенок pic.twitter.com/HwVSKJiArE
Ролик с девочкой стал быстро распространяться в соцсетях. Уже два дня спустя после его публикации футбольная команда "Шахтер" на благотворительном матче в Стамбуле вышла в футболках с фотографией 4-летней Алисы, которая все дни войны пряталась от российских снарядов в бомбоубежище Мариуполя.
В футбольном клубе объяснили, что через историю Алисы хотели продемонстрировать миру ужас войны, которую Российская Федерация развязала против Украины.
"Я хочу вернуться домой", — именно такая надпись была под фотографией ребенка на футболках донецких "горняков".
Но домой девочка, конечно, не вернулась. Более того, российские оккупанты украли у нее маму еще и в День матери, 8 мая.
Пока что девочька находится в Запорожье, а ее мама, по информации "Азова", осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР".
В соцсетях распространяют сообщения с требованием вернуть маму ребенку.
"Место пребывания матери пока неизвестно! Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", — призвал полк "Азов".
Напомним, вчера вечером, 8 мая, из блокадного Мариуполя и завода "Азовсталь" эвакуировали в Запорожье более 170 гражданских людей после недель пребывания преимущественно под землей.
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