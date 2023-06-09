"Повестка" 8-летнему ребенку в Ровно: в ТЦК объяснили, что на самом деле произошло

После появления скандальной информации о том, что в Ровно работники ТЦК вручили повестку 8-летнему ребенку, отец которого уже почти полтора года служит в армии, стали известны новые подробности этого случая.

Ситуацию для ТСН.ua прокомментировала пресс-секретарь Ровенского областного ТЦК Татьяна Камеристова.

"Когда началось полномасштабное вторжение врага, этот мужчина, о котором идет речь, пришел в другой ТЦК (не по месту регистрации) и был призван с него. К нам эта информация тогда не поступила. Военные части часто не имеют времени сообщать нам", – рассказала Камеристова.

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По ее словам, на самом деле имело место не вручение повестки ребенку, а запись номера телефона на повестке с просьбой, чтобы мать ребенка позвонила в ТЦК.

"О ситуации, которая сложилась, можно сказать следующее: военнослужащие ТЦК, выполняя свои обязанности, пришли с повесткой по адресу, где прописан этот мужчина. Дверь открыл 8-летний ребенок, который был дома сам. Ребенок сказал, что папа служит. На повестке наш работник написал свой номер телефона для того, чтобы жена этого гражданина перезвонила, чтобы узнать от женщины, с какого времени и в какой части служит ее муж, и внести эти данные в учетные записи. То есть ребенку был передан записанный номер телефона. Но мать ребенка выложила все это в Telegram", – рассказала представительница Ровенского ОТЦК.

"Мы общались с мужчиной. Он сообщил, что у него нет претензий. Хочу отметить, что ребенку повестку никто не вручал – мы записали только номер телефона и попросили перезвонить. Если бы он был записан не на повестке, а на клочке бумаги, то ничего подобного не было бы. Следует добавить, что работники ТЦК не могли знать, когда вернется женщина домой, поэтому не ждали ее под дверью", – пояснила Камеристова.

Напомним, накануне местные ровенские СМИ сообщили, что представители ТЦК выписали повестку мужчине, который уже около полутора лет служит в ВСУ. Сам же документ вручили 8-летнему ребенку военнослужащего.

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