Повестка с доставкой на дом: в какой области приняли новое громкое решение касательно мобилизации и с кем будут ходить военкомы

"Выбивать дверь не будем, но в квартиры зайдем". Одна область в Украине испытала более строгую мобилизацию. Там военнослужащие вместе с муниципальной стражей теперь будут совершать поквартирный обход военнообязанных.

Где такое внедрили и законно ли это, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Мобилизацию усиливают?

Усиленная мобилизация расползается по стране. Еще несколько дней назад на Закарпатье, Львовщине и Запорожье военные администрации разрешили проверять документы у мужчин прямо на улице, но этого оказалось мало.

В Запорожье теперь военными вдобавок будут делать поквартирный обход военнообязанных и сразу будут выписывать повестки, но и ходить уже будут не сами. Присоединился к ним муниципальный караул. Почему в городе приняли такое решение, в комментарии для TSN.ua рассказал первый заместитель городского головы Александр Власюк: "Идет война, а наша прямая обязанность — помогать ВСУ, к которым относятся ТЦК".

Также он назвал, к кому именно постучатся в первую очередь.

@bogdan19870209 ⚡️"Сидя в кабинете, это сделать невозможно", — Александр Власюк, первый заместитель мэра Запорожья В Запорожье представители ТЦК, Мунварты и Полиции проводят уведомление населения "поквартирно" о мобилизации, — сообщил Форпост. Такие визиты реализуют в нерабочее время – с 7 до 9 утра и 15 до 19 часов вечера. ♬ оригинальный звук – bogdan

Зачем муниципалы?

А вот муниципальный караул приставляют как надзирателей, а не как подспорье ТЦК. Мол, чтобы избежать драк между представителями терцентра и мужчинами.

Мы этого и не делаем, не вручаем повестки. Это полномочия ТЦК. Наша задача – охрана общественного порядка. Это не шпионские игры, нет цели кому-то выбивать дверь. Ни в коем случае. Все это мы сообщили руководителям ОСМД», — прокомментировал Александр Власюк.

Официальная позиция "Муниципального караула"

То, что работники "Муниципального караула" не выдавали и не выдают повесток — об этом на своей странице в Facebook сообщило именно коммунальное предприятие, чтобы развеять все слухи, которые ходят люди.

Скриншот/Facebook

Обход будет по графику?

К слову, уже сформирована 21-я мобильная группа из представителей "Муниципального караула", представителей ТЦК и правоохранителей, которые будут совершать этот поквартирный обход. Делать его будут дважды в день: с 7 до 9 утра и с 5 до 7 вечера, а открывать подъезды должны председатели ОСМД.

А вот адвокаты говорят, что на такое решение городского совета закон говорит обратное. Ростислав Кравец рассказал, в каких случаях все эти представители могут зайти в квартиру: “Ни представители ТЦК, ни представители “Муниципального караула”, даже представители полиции не имеют права проникать в жилище. Это возможно только в тех случаях, когда нужно спасти жизнь, когда есть угроза уничтожения имущества или непосредственно у них есть решение суда на проникновение в жилище. В других случаях они не имеют права проникать в дом, заходить на частные подворья. Если такое случается – это незаконное проникновение”.

Где могут выдавать повестки?

Ну и напомним, что на самом деле действующим законодательством не определено место, где должна вручаться повестка, поэтому фактически ее могут вручить вам в любом месте, в парке, на блокпостах, на улице или в другом публичном месте. Но беспокоит народ больше не это, интересует людей вопрос, когда будут утверждены сроки прохождения службы. Отреагировал на это и Зеленский. Что заявил президент, слушаем дальше.

На заседании профессионалов в настоящее время, было занятие Украиной на иностранной Intelligence Service regarding Россия является потенциальными действиями и международным делом в течение следующего года.



Будут анализировать все возможные сценарии, и они должны быть нашим украинским украинским сценарием на 2024 год . — Volodymyr Zelenskyy/Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 1, 2023

Что говорят в Верховной Раде?

В Раде заявляют, что до конца года украинцам представят комплексный пакет, где будут предложены решения о мобилизации, демобилизации и призывном возрасте.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Повестки будут носить по квартирам?! Военнослужащие уже ходят не сами! Зеленский молчал!

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