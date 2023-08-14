Повестка в почтовом ящике: к чему обязывает и что грозит в случае неявки

В последнее время киевляне и вынужденно перемещенные находившиеся в столице лица стали сообщать, что в почтовых ящиках все чаще находят повестки с требованием приехать в военкомат.

К чему обязывает повестка, которую бросили в почтовый ящик – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали адвокаты Андрей Межирицкий и Марина Бекало.



"Как человек и гражданин, военнообязанный должен сделать для себя выводы, когда увидел в почтовом ящике повестку", — говорит Андрей Межирицкий.

Но, по его словам, действующим законодательством не предусмотрена какая-либо ответственность, если человек не явился по повестке, которую нашел в почтовом ящике и за которую не расписался.



"Такая повестка не считается врученной, — однозначно говорит Межирицкий. — В этом отношении многочисленная судебная практика — ТЦК составляет протокол о нарушении правил мобилизации и налагает штраф за неявку по повестке. Даже если человек не расписался за получение повестки. Есть такие случаи, когда человеку направили повестку по почте, человек не явился, а затем в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Его также направили по почте. Человек по этому поводу не дал никаких объяснений и возражений, не зная о том, что происходит такая ситуация. Руководитель ТЦК вынес постановление о привлечении к админответственности в виде штрафа от 3400 до 5100 грн".



По словам адвоката, человек, одновременно с открытием исполнительного производства, оказывается в Едином реестре должников. В свою очередь, это может иметь следующие последствия: запрет на открытие или закрытие банковских счетов, блокирование банковских счетов, запрет на отчуждение движимого или недвижимого имущества.



Если повестка адресована лицу, которое по определенному адресу зарегистрировано как ВПЛ, но фактически не находится там, то владельцы и другие жители этого жилья не несут ответственности.



"Это выбор человека – сообщить или нет ТЦК о том, что такого человека в этом жилье нет", — говорит Межирицкий.

Резюмируя, адвокат говорит, что повестка считается полученной, если человек, которому она адресована, за нее расписался.

"Повестка вручена тогда, когда она вручена лично и есть подпись. Все остальное никоим образом это не может подменить", – говорит юрист.

Забор и смс – незаконные методы оповещения

Адвокат Марина Бекало, которая также неоднократно комментировала тему мобилизации, говорит, что процесс оповещения законен, если соблюдены все требования.

"Статья 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и/или повестках", – говорит Марина Бекало.

И добавляет: "Постановление КМУ № 1487 содержит утвержденную форму повесток, бланк которой предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Такая повестка является документом о вызове, который порождает обязанность явиться в ТЦК СП при соблюдении правильности его оформления и порядка ее вручения. То есть гражданин должен явиться в ТЦК СП в случае получения им документа о вызове, а не найти его в почтовом ящике, прочесть где-то в объявлении, размещенном на заборе либо в парадном своего дома, либо через смс сообщение”.

По ее словам, указанным Постановлением также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 Постановления).

"Оповещение также может быть реализовано через работодателя, в таком случае последний берет на себя обязанность уведомить своего работника путем вынесения соответствующего приказа на предприятии, учреждении, организации и вручить работнику повестку о вызове в ТЦК СП, обеспечить его явку и отчитаться в ТЦК СП об осуществлении всех мероприятий по оповещению работника (пункт 47 Постановления), — отмечает адвокат. - В противном случае, если повестка не была вручена под личную подпись военнообязанных, она не может считаться надлежащим образом вручена, а потому у ТЦК СП нет оснований привлечь такого военнообязанного к ответственности за неявку по повестке".

Другие жители не ответственны за военнообязанного

На вопрос о том, какую ответственность могут понести жильцы жилья, где зарегистрированный военнообязанный в случае его неявки в ТЦК, Марина Бекало ответила так: " Жители дома\квартиры, соседи или другие физические лица, не обязаны согласно Постановлению №1487 извещать ТЦК СП об отсутствии военнообязанного по адресу получения такой повестки. При этом законопроектом № 9566 от 07.08.2023 г. предлагается возложить на ЖЭО, ОСМД или другие организации, обслуживающие жилые многоквартирные дома, обязанность подавать в ТЦК СП сведения о призывниках и военнообязанных - — жителей таких домов, а также наделить их полномочиями по требованию ТЦК СП вручать призывникам и военнообязанным повестки о вызове в ТЦК СП и способствовать прибытию по вызову".

Ранее сообщалось о том, что в Украине повестки раздают на работе.

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