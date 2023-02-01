Повестка за границей: адвокат объяснил, могут ли мобилизовать, если военнообязанный не в Украине

Адвокат Андрей Новак объяснил, что за границей повестки украинцам может вручать только руководитель военкомата. Принудительно вернуть военнообязанного в Украину невозможно.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"За рубежом вручать повестки не законно. Разве что руководитель военкомата лично поедет за границу и вручит повестку. Реально и серьезно, то за границей нет ни одного лица, уполномоченного вручать повестку. Работники дипломатических ведомств это не могут делать. Единственные полномочия, которые у них есть — это лишь уведомление о том, что происходит мобилизация и содействие возвращению граждан на территорию Украины. Как они будут извещать — неизвестно. Это можно делать по электронной почте или уведомлением на сайте", — сказал Андрей Новак.

Адвокат также подчеркнул, что призывников практически невозможно вернуть в Украину, если они находятся за границей.

"Силой они не могут заставить украинцев вернуться домой. Правоохранительные органы других государств тоже не могут принудительно возвращать украинцев домой. Единственным законным основанием — это судебное решение в Украине о привлечении к уголовной ответственности, но какая ответственность, если человеку не вручили повестку. За границей нет возможностей для вручения повесток", – пояснил Новак.

Напомним, в Украине из-за нападения России от 24 февраля введено военное положение и всеобщая мобилизация. Также военнообязанные, которые больничными комиссиями признаны ограниченно пригодными к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы.

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