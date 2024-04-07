Повестка журналисту из-за разоблачения чиновника СБУ: реакция Сырского, Минобороны и подробности дела

Журналисту "Следствие.Инфо" Евгению Шульгату, который провел расследование и обнаружил у главы кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиры более чем на 25,5 млн грн, представители военкомата пытались вручили повестку, подстерегав его в ТЦ Киева.

ТСН.ua. собрал все, что известно о скандальном деле.

Месть за расследование?

В ТЦ "Дрим Таун", что в Оболонском районе Киева, 1 апреля в 21:15, журналисту "Следствие.Инфо" Евгению Шульгату, который накануне сделал расследование о руководителе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке и разоблачил его миллионное состояние, представители Соломенского ТЦК и СП пытались вручить повестку.

Когда Евгений Шульгат начал задавать вопрос, связано ли вручение повестки с его работой над расследованием об Илье Витюке, представители военкомата ушли, заявив, что зафиксировали отказ от получения повестки.

Журналисты издания провели собственное расследование после инцидента и обнаружили, что вместе с представителями ТЦК и СП был человек в гражданском, который и давал указания военным. По данным источников, это мог быть Алексей Владимирович Биленко — человек, близкий к главе кибербезопасности СБУ Илье Витюку.

В базах данных журналисты нашли Алексея Владимировича Беленко, ранее работавшего во львовском управлении СБУ. А сейчас – в департаменте кибербезопасности СБУ. То есть, в том департаменте, который возглавляет Илья Витюк – фигурант расследования Евгения Шульгата.

Глава СБУ Василий Малюк знает о ситуации с журналистом

После того, как скандал набрал обороты в Сети, народный депутат Ярослав Юрчишин, после встречи с главой СБУ, заявил, что Василий Малюк проинформирован о попытках представителей ТЦК и СП вручить повестку журналисту Евгению Шульгату.

"Встретились по горячим следам с главой Службы безопасности Украины… Акцентировал на недопустимости действий и поведения отдельных сотрудников. Глава четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания", — написал нардеп.

Реакция Минобороны

В Министерстве обороны считают категорически недопустимыми какие-либо формы давления на журналистов, в частности из-за манипуляций с повестками.

Так в оборонном ведомстве прокомментировали попытку работников ТЦК вручить повестку журналисту Евгению Шульгату, который провел громкое расследование в отношении миллионного состояния начальника кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

Там добавили, что Министерство обороны совместно с Генштабом ВСУ и СБУ разбирается в сложившейся ситуации. По результатам обещают доложить.

Сырский прокомментировал скандал с повесткой журналисту

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал провести служебную проверку по поводу попытки вручения повестки журналисту проекта расследований "Следствие.Инфо" Евгению Шульгату, который проводил расследование о руководителе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке.

Он отметил, что деятельность журналистов пользуется уважением руководства ВСУ и охраняется законодательством Украины. По его словам, в Силах обороны Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц.

Сырский добавил, что по результатам служебной проверки будут приняты решения.

Журналисты требуют открыть производство по сотрудникам СБУ и ТЦК

Неформальное объединение украинских медиа и журналистов "Медиарух" требует открытия уголовного производства в отношении сотрудников СБУ и ТЦК из-за инцидента с журналистом "Следствие.Инфо".

Журналисты, в частности, требуют: провести тщательное и оперативное расследование обстоятельств дела, в частности роли сотрудников СБУ и ТЦК в этом инциденте; обеспечить надежную защиту прав журналистов и их безопасность в процессе выполнения профессиональных обязанностей.

В заявлении отмечается, что обстоятельства инцидента указывают на попытки СБУ использовать служебное положение с целью препятствования деятельности освещавшего факты журналиста потенциально неудобные для руководства СБУ. При этом журналисты подчеркивают, что четверо из 16 сотрудников "Следства.Инфо" получили повестки и присоединились к рядам ВСУ.

В заявлении также сообщается, что на днях неизвестные обратились в Государственное бюро расследований, чтобы оно проверило работу одного из Винницких ТЦК. Якобы военкомат плохо работает и не мобилизует главного редактора движения "Честно" — Александра Салиженко.

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