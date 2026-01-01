ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
1 мин

Повестки будут вручать по-новому: что изменится с 1 января 2026 года

Такие изменения делают мобилизационный процесс более комплексным и уменьшают серые зоны, где можно было избежать учета.

Автор публикации
Карина Бондаренко
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Теперь повестки могут получить не только по месту жительства или работы, но и в учебных заведениях, на общественных мероприятиях, государственных учреждениях, блокпостах и пунктах пропуска через границу. Такие изменения делают мобилизационный процесс более комплексным и уменьшают серые зоны, где можно было избежать учета.

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опубликовал перечень лиц, имеющих право вручать повестки, кроме ТЦК.

К ним относятся:

  • представители структурных подразделений районных и городских госадминистраций (военных администраций);

  • сотрудники исполнительных органов сельских, поселковых, городских и районных советов;

  • работники предприятий, учреждений и организаций;

  • представители подразделений разведывательных органов и СБУ (лишь резервистам и военнообязанным, состоящим на учете в этих органах).

Повестки могут быть вручены по разным адресам и обстоятельствам:

  • по месту жительства (официально зарегистрированного);

  • по месту работы или учебы;

  • в общественных местах и зданиях;

  • в местах массового скопления людей;

  • непосредственно в ТЦК;

  • на блокпостах и пунктах пропуска через границу.

