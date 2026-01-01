- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1618
- Время на прочтение
- 1 мин
Повестки будут вручать по-новому: что изменится с 1 января 2026 года
Такие изменения делают мобилизационный процесс более комплексным и уменьшают серые зоны, где можно было избежать учета.
Теперь повестки могут получить не только по месту жительства или работы, но и в учебных заведениях, на общественных мероприятиях, государственных учреждениях, блокпостах и пунктах пропуска через границу. Такие изменения делают мобилизационный процесс более комплексным и уменьшают серые зоны, где можно было избежать учета.
Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опубликовал перечень лиц, имеющих право вручать повестки, кроме ТЦК.
К ним относятся:
представители структурных подразделений районных и городских госадминистраций (военных администраций);
сотрудники исполнительных органов сельских, поселковых, городских и районных советов;
работники предприятий, учреждений и организаций;
представители подразделений разведывательных органов и СБУ (лишь резервистам и военнообязанным, состоящим на учете в этих органах).
Повестки могут быть вручены по разным адресам и обстоятельствам:
по месту жительства (официально зарегистрированного);
по месту работы или учебы;
в общественных местах и зданиях;
в местах массового скопления людей;
непосредственно в ТЦК;
на блокпостах и пунктах пропуска через границу.