Повестки будут вручать по-новому: что изменится с 1 января 2026 года

Теперь повестки могут получить не только по месту жительства или работы, но и в учебных заведениях, на общественных мероприятиях, государственных учреждениях, блокпостах и пунктах пропуска через границу. Такие изменения делают мобилизационный процесс более комплексным и уменьшают серые зоны, где можно было избежать учета.

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опубликовал перечень лиц, имеющих право вручать повестки, кроме ТЦК.

К ним относятся:

представители структурных подразделений районных и городских госадминистраций (военных администраций);

сотрудники исполнительных органов сельских, поселковых, городских и районных советов;

работники предприятий, учреждений и организаций;

представители подразделений разведывательных органов и СБУ (лишь резервистам и военнообязанным, состоящим на учете в этих органах).

Повестки могут быть вручены по разным адресам и обстоятельствам: