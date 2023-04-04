Повестки через мессенджеры в Украине: смогут ли пригласить в военкомат через Telegram или Viber

В конце марта 2023 года в Верховной Раде Украины заговорили о возможности рассылать повестки военнообязанным через мессенджеры — Telegram, Viber и другие. В Министерстве цифровой трансформации в свою очередь ответили, что сегодня это невозможно сделать по техническим и юридическим причинам.

ТСН.ua вместе с адвокатом Ростиславом Кравцом разбирался, реально и законно ли вызывать в военкоматамы (территориальные центры комплектования и социальной поддержки) через мессенджеры в Украине.

Зачем рассылать повестки через мессенджеры

Член оборонного комитета Верховной Рады Украины Федор Вениславский 30 марта в эфире "5 Канала" заявил, что в парламенте сейчас идет активное обсуждение — как разрешить рассылать повестки через мессенджеры. Мол, существуют технические способы убедиться, что человек прочитал и таким образом получил повестку.

По словам Вениславского, идея возникла в связи с определенной проблемой с мобилизационными мероприятиями в Украине. Он объяснил, что значительная часть военнообязанных из-за полномасштабного вторжения России оказалась в статусе внутренне перемещенных лиц. Те, кто проживал на территории Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской и частично Черниговской областей, поехали в центральные и западные регионы.

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"Далеко не всегда военнообязанные выполняют требование законодательства и становятся на военный учет по месту своего фактического пребывания. У нас много конфликтных ситуаций, когда на том же блокпосту представители территориальных центров могут вручить повестку, а человек говорит "я здесь не прописан, я поеду в Харьков или Сумы и там получу повестку". Мы понимаем, что есть определенная проблема, которую нужно решать", — сказал Вениславский.

Он подчеркнул, что никаких законодательных инициатив по этому поводу еще нет, а это лишь одна из возможных идей усовершенствования мобилизационных мер.

Что говорят в Министерстве цифровой трансформации

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Liga.net отметил, что пока что рассылать повестки через мессенджеры невозможно технически и юридически.

"Этого невозможно сделать пока нет качественного реестра военнообязанных, пока к идентификатору в реестре не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и лица в государстве. Поэтому технически, я не говорю сейчас о Конституции, постановлениях, технически это невозможно сделать в этом году, десятилетии, веке. Я шучу, когда-то возможно сделать", — сказал Федоров.

Рассылать повестки через мессенджеры реально

На самом деле, рассылать повестки военнообязанным через мессенджеры в Украине реально, пояснил ТСН.ua адвокат Ростислав Кравец. Однако для этого необходимо внести изменения в законодательство. Необходимо как минимум обязать граждан иметь официальные номера телефонов и зафиксировать их.

"Мессенджеры в большинстве своих случаев привязаны именно к номерам телефонов. На сегодняшний день в Украине существует бесконтрактная форма обслуживания абонентов, то есть необязательно заключать контракт с оператором. Поэтому фактически с юридической точки зрения это пока что ввести будет невозможно", — отметил Кравец.

По мнению адвоката, проблема с мобилизационными мерами, озвученная Вениславским, несколько преувеличена. Ведь инструментов для информирования военнообязанных в украинском законодательстве достаточно.

"Например, если человек работает, то сообщить о необходимости этому человеку явиться в военкомат можно непосредственно работодателю. Тогда работодатель будет нести ответственность, если человек не явится", — пояснил ТСН.ua Кравец.

Что касается внутренне перемещенных лиц, они должны становиться на военный учет по новому месту жительства в течение семи дней после приезда. Соответственно, там им могут вручать повестки.

"Если человек не выполняет требование и не становится на военный учет по новому месту пребывания, за это, конечно, предусмотрена административная ответственность", — добавил Кравец.

Напомним, адвокат ответил, возьмут ли мужчину в Украину на работу без военного билета. Такая же ситуация с женитьбой или разводом. Мужчине нужно предоставить в учреждение документ из военкомата.

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