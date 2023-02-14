Повестки для всех, у кого есть лыжи: военкоматы отправились к отдыхающим (видео)

В Украине начали массово вручать повестки на курортах. В минувшие выходные представители Центра комплектования (военкомата – Ред.) совершили такой рейд на горнолыжном курорте вблизи пгт. Славское Львовской области.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил поселковый председатель пгт. Славское Владимир Бега.

"Действительно, на территории присутствовали люди в военной форме, которые раздавали повестки. Это было в субботу. Я бы сказал, что такая массовая работа проводилась впервые. Присутствовало большое количество людей в форме. Одновременно они присутствовали по селам, возле "Захара Беркута" (горнолыжный курорт – Ред.), на Тростяне (туристический маршрут – Ред.). Их сопровождала полиция", — рассказал нам Владимир Бега.

В свою очередь, в областном ТЦК нам не подтвердили и не опровергли, что их уполномоченные представители проводили такую работу на курорте. В ТЦК мотивировали это тем, что сообщить официальную информацию смогут после получения соответствующего информационного запроса. Редакция ТСН.ua направила такой запрос и ждет ответа.

В то же время во Львовском областном ТЦК добавили следующее: "Законодательством на сегодня не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестку. Фактически ее могут вручить лично в руки в любом месте: на улице, блокпосте, рабочем месте, по месту жительства. Вручать повестку может представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, управители многоквартирных домов. Также повестки могут вручать непосредственно должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Напомним, ранее чиновники разъяснили, кто в Украине имеет законное право вручать повестки.

Читайте также:

Жесткое вручение повесток: в ВСУ наказали военных и напомнили украинцам об их обязанности

Мобилизация в Украине: кому могут аннулировать повестку

Военный ВСУ рассказал, какие специальности нужны в армии и почему необходимо "принуждение" к мобилизации