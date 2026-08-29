Повестки на улице, бусы и телефоны: адвокат объяснила права мужчин во время мобилизации

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины могут получать повестки не только в помещении ТЦК и СП — их могут вручать на улице, в общественных местах и на блокпостах. В то же время полномочия представителей ТЦК при оповещении имеют четкие границы.

Что должно быть указано в повестке, кто имеет право ее вручать, могут ли представители ТЦК быть в гражданском, забирать телефон или насильно доставлять мужчину в ТЦК и СП, рассказывает ТСН.ua.

Реклама

Повестка на улице: как по правилам должны ее вручать

По действующему законодательству полномочия ТЦК и СП по уведомлению граждан о вызове ограничиваются вручением надлежащим образом оформленной повестки.

Реклама

При ее вручении представители ТЦК и СП или полицейские осуществляют фото- и видеофиксацию. Представитель ТЦК также должен назвать свою фамилию, имя и отчество, иметь при себе служебное удостоверение и по требованию гражданина предъявить его.

«Итак, оповещение гражданина, если оно реализуется непосредственно представителями ТЦК и СП, например, в общественных местах, на блокпостах и т.п., должно происходить только в виде вручения повестки. На этом полномочия представителей ТЦК и СП истекают», — рассказала Марина Бекало.

Правильно врученной считается повестка, которую передали лично под подпись или направили по почте с соблюдением предусмотренных законодательством условий.

Что должно быть в повестке: полный список

В повестке обязательно должны быть указаны:

Реклама

фамилия, собственное имя, отчество и дата рождения гражданина, которому она адресована;

наименование ТЦК и СП, выдавшего документ;

цель вызова — для взятия на военный учет, прохождения ВЛК, уточнения учетных данных или призыва на военную службу;

место, день и время явки;

подпись должностного лица, выдавшего повестку;

регистрационный номер;

разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки.

Могут отправить повестку по почте

Правила вручения повесток в Украине изменялись. Кабинет Министров принял соответствующее постановление №916 от 30 июля 2025 года.

После этих изменений повестку о мобилизации необязательно вручать лично в ТЦК после прохождения ВЛК. Ее могут отправить по почте по адресу, указанному в реестре военнообязанных «Оберег».

Марина Бекало объяснила, что общий порядок вручения повесток не изменился.

«Военнообязанным и резервистам, подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, повестка о призыве вручается либо лично под подпись, либо посылается по почте», — отметила адвокат ТСН.

Реклама

Если посланный повесткой человек не получил или отказался от его получения, он может быть объявлен в розыск за уклонение от мобилизации. В этом случае может применяться статья 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за уклонение от призыва во время мобилизации.

За игнорирование повестки также предусмотрена ответственность. Первая и вторая неявки по повестке для уточнения данных могут влечь административный штраф, а за третью неявку возможна уголовная ответственность.

Кто имеет право вручать повестки мужчинам

В состав групп оповещения согласно постановлению Кабмина №560 могут входить представители районных и городских государственных администраций или военных администраций, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, ТЦК и СП и полицейские.

Во время оповещения жителей многоквартирных домов в группы оповещения также могут включать гражданских лиц. В частности, это могут быть руководитель или председатель правления ОСМД, представители работодателя и учебных заведений.

Могут ли ТЦК вручать повестки в гражданском

Этот вопрос также имеет значение при проверке полномочий представителей группы оповещения. ТЦК и СП являются органами военного управления, а штатные должности комплектуются военнослужащими, государственными служащими и работниками Вооруженных Сил.

Если в группу оповещения входит военнослужащий ТЦК и СП, во время выполнения должностных обязанностей он должен носить военную форму.

«Итак, военнослужащий ТЦК и СП, входящий в группу оповещения, не может находиться в гражданской форме при исполнении им служебных обязанностей. Если в группу оповещения входит гражданские лица (председатель ОСМД, представитель работодателя, учебного заведения или исполкомов местных советов), то они, конечно, находятся в гражданской одежде», — отметила адвокат.

Военнослужащие ТЦК и СП носят общую военную форму ВСУ с соответствующими знаками разрешения, утвержденными приказами Министерства обороны №606 от 20 ноября 2017 года и №370 от 18 июля 2017 года.

Какие документы должен иметь представитель ТЦК

При уведомлении военнообязанного уполномоченное лицо группы должно сообщить цель остановки, прибытия и общения.

По требованию гражданина она должна предъявить паспорт гражданина Украины, удостоверение офицера, военный билет, служебное удостоверение, а также удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Удостоверение лица, имеющего право вручать повестки, должно быть удостоверено руководителем соответствующего органа или учреждения и скреплено гербовой печатью.

Бодикамеры ТЦК: обязательно ли представители должны вести видеозапись

С 1 сентября 2025 года работники ТЦК и СП, работающие в группах оповещения, должны носить нагрудные бодикамеры. Это должно способствовать открытости процесса мобилизации и снижению социальной напряженности.

Фото- и видеофиксация при предъявлении и проверке документов, вручении повесток и других административных процедур предусмотрена частью 6 статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Министерство обороны также утвердило специальную инструкцию по использованию бодикамер.

Представитель ТЦК и СП, использующий камеру, должен сообщить гражданину об осуществлении фото- и видеофиксации. Запись начинается с момента выполнения служебных обязанностей по уведомлению.

Видео должно вестись непрерывно до завершения мероприятий. Исключения предусмотрены, в частности, в случаях угрозы попадания в запись военных объектов или информации с ограниченным доступом, а также при личных нуждах представителя.

Камеру должны закреплять на форменной одежде — на груди или другим способом, обеспечивающим фиксацию событий. При необходимости для качественной записи представитель ТЦК может держать видеорегистратор в руках.

В то же время участникам групп оповещения запрещено удалять или изменять записи, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним.

Нарушение этих правил может влечь дисциплинарную ответственность — от выговора до понижения в должности или звании. Материалы также могут быть переданы правоохранительным органам.

Можно ли снимать ТЦКвцев на телефон

Марина Бекало отметила, что представители ТЦК и СП или полицейские во время вручения повестки должны производить фото- и видеофиксацию с применением бодикамер.

«В таком случае надлежащим подтверждением оповещения военнообязанного — вручение повестки — о вызове в ТЦК и СП является личная подпись о получении повестки и видеозапись ознакомления с ней и/или видеозапись об отказе от получения повестки», — рассказала адвокат.

Если камера закреплена неправильно и это привело к некачественной записи, такое доказательство во время судебного разбирательства может считаться недопустимым или неправильным.

«То есть техническое средство должно использоваться максимально таким образом, чтобы обеспечить качественную фиксацию событий. Если представитель ТЦК и СП сознательно или нет не обеспечил надлежащее крепление технического средства, что привело к некачественной видеосъемке, то такое доказательство в случае судебного разбирательства может считаться недопустимым или ненадлежащим», — говорит адвокат.

По ее словам, в случае сомнений в надлежащей видеофиксации гражданин может самостоятельно снимать правонарушения, но такие материалы должны использоваться в качестве доказательств с соблюдением процессуальных норм.

В то же время, есть ограничения по публичному распространению фото и видео с представителями ВСУ, военными объектами, блокпостами, территориями воинских частей и военной техникой.

«При условии их извлечения и привлечения к материалам дела с четким соблюдением процессуальных норм. Обращаю внимание, что представителей ВСУ и других военных формирований, в том числе военнослужащих ТЦК и СП, объектов, относящихся к военным формированиям, блокпосты, территории воинских частей, военной техники и т.п., нельзя фотографировать и осуществлять видеосъемку с целью публичного распространения информации об их пребывании или перемещении, иначе такие действия могут быть квалифицированы. 114-1 УК», — говорит адвокат.

Важна именно цель, с которой человек осуществляет фото- или видеофиксацию:

«Если фото-видео создается с целью зафиксировать правонарушения, превышение служебных полномочий со стороны представителей ТЦК СП (например, когда они силой похищают человека, оказывают физическое влияние или наносят телесные повреждения), то такие действия не будут иметь уголовных последствий для того, кто снимает такие действия и фото. При условии, что они не будут распространены публично, ведь диспозиция криминальной статьи предусматривает именно действия, направленные на распространение таких материалов».

Материалы, фиксирующие правонарушения, могут быть переданы следователю или прокурору в рамках уголовного производства. По постановлению их изымают из технического устройства, при необходимости с привлечением специалистов, после чего составляется протокол.

«Только в таком случае материалы приобретают силу доказательств, которые могут быть использованы в суде при доказательстве вины лица. Доступ к таким видео-фото материалам, являющимся доказательствами в судебном деле, может быть предоставлен журналистам по разрешению суда», — отметила Марина Бекало.

Могут ли ТЦК забрать телефон или личные вещи

Отдельный вопрос — имеют ли представители ТЦК право забирать у человека телефон, документы или другие личные вещи.

По словам Марины Бекало, действующее законодательство не дает должностным лицам ТЦК и СП полномочий применять физическое влияние или психологическое принуждение, силой задерживать граждан и доставлять их в ТЦК, содержать в помещении или забирать личные вещи, документы и средства связи.

«Итак, такие насильственные могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение, незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП», — рассказала адвокат.

Могут ли ТЦКвцы «паковать» мужчин в бус

Еще один вопрос, часто возникающий во время мобилизации, — могут ли представители ТЦК силой посадить мужчину в автомобиль и доставить его в ТЦК.

Прямого запрета на использование гражданского автомобиля для таких действий нет. Однако это не означает, что ТЦК и СП получают право на задержание граждан.

«Однако очень важный момент, что у ТЦК и СП нет законных полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК — на служебном авто или гражданском, вообще не имеют законных полномочий осуществлять административные задержания и другое влияние», — пояснила Марина Бекало.

Административное задержание входит в полномочия исключительно полиции. При этом должна быть соблюдена процедура, в частности, составлен протокол административного задержания, а также должны быть основания для таких действий: отказ от получения повестки, наличие сведений о розыске человека или совершении других правонарушений.

«Полиция при исполнении своих полномочий в том числе по административному задержанию военнообязанных используют исключительно служебный автомобиль» — отметила Марина Бекало.

ТЦК и СП, в свою очередь, не имеют права самостоятельно производить задержание. Такие действия могут быть квалифицированы как незаконное лишение свободы или похищение человека и иметь уголовные последствия.

Что делать, если ТЦК превышает полномочия

В случае неправомерных действий представителей ТЦК и СП адвокат советует их фиксировать.

Неправомерные действия представителей ТЦК и СП не только можно, но и нужно снимать. Подавать заявление о преступлении в правоохранительные органы и потребовать, чтобы это видео было приобщено к материалам производства в качестве доказательств», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

В то же время во время фото- и видеофиксации необходимо учитывать ограничения публичного распространения материалов с представителями военных формирований, блокпостами, территориями воинских частей и военной техникой.

Новости партнеров

Новости партнеров