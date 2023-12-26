Повестки на временных блокпостах в Киеве: могут ли их там выдавать – объяснение КГВА

В КМВА объясняют, что ТЦК и СП, согласно своим функциональным полномочиям, не выполняют функции безопасности.
Уже второй день в социальных сетях киевляне сообщают о временных блокпостах по городу, где якобы горожанам выдают повестки. Жители пишут в социальных сетях, что повестки выдавали на блокпоста у стадиона "Спартак" и на жилом массиве Виноградарь.
Блокпосты будут еще два дня
Что касается блокпостов, то как заверили нас в КГВА, они появились в городе временно из-за того, что в разных районах Киева с 25 по 28 декабря проводятся учения.
Они организованы с участием Группировки сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями.
Блокпосты появились не для повесток
В Киевской городской военной администрации сайт ТСН.ua заверили, что в период учений, на блокпостах, которые временно появились в городе, не предусмотрена выдача повесток.
"На временных блокпостах проводятся учения Группировки сил и средств обороны города Киева. Составляющие подразделения учений имеют четко прописанный план мероприятий, в частности отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Эти учения являются отработкой мер безопасности", - сообщили сайту ТСН.ua в пресс-службе КГВА.
Относительно выдачи повесток на временных блокпостах, то согласно плану учений их выдавать там не должны, но никто не помешает представителям ТЦК и СП присутствовать на таком блокпосту.
Не должны, но имеют право
"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, согласно своим функциональным полномочиям, не выполняют функций безопасности. Но, согласно действующему законодательству и правовому режиму Военного положения, представители ТКЦ и СП имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории города Киева разрешенным законодательством способом", - объясняют в пресс-службе КГВА.
Там отмечают, что им не известно о выдаче повесток на временных блокпостах.
"За подробной информацией относительно мест и количества врученных повесток просим обращаться в районные Территориальные центры комплектования и социальной поддержки", - отмечают в КГВА.
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