Повестки обещают вручать везде без исключений: в Украине продолжается всеобщая мобилизация

После новости о том, что на горнолыжном курорте близ пгт.Славское Львовской области раздавали повестки, которая вызвала волну обсуждений в соцсетях, источники во Львовском областном ТЦК и СП ответили, что на сегодняшний день не определено в законодательном порядке где можно или нельзя вручать повестку.

В свою очередь начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко в комментарии для ТСН.ua уточнил следующее:

"Законодательством на сегодня не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестку. Фактически ее могут вручить лично в руки повсюду, в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства. Вручать повестку может представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, управители многоквартирных домов, а также повестки могут вручать непосредственно должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Что касается вручения повесток на курорте - Львовская область не является исключением. У нас всеобщая мобилизация. Вручение повесток может происходить где угодно. Сколько было вручено повесток на курорте – это конфиденциальная информация, мы не имеем права этого разглашать. Повестки вручаются не для того, чтобы человек шел сразу воевать, а для уточнения учетных данных – чтобы лицо сообщило нам о своем семейном положении, состоянии здоровья и другом".

На вопрос о том, будут ли уполномоченные лица вручать повестки на курортах и в дальнейшем, Александр Тищенко ответил нам так: "Согласно Указу Президента Украины военное положение продлено до 20 мая 2023 года и так продолжатся мобилизационные мероприятия ".

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