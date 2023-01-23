Повестки приносят коммунальщики и оставляют в дверях военные: законно ли это (видео)

Эксперты объяснили, как должны вручать повестки и кто имеет право на это.

В социальных сетях обсуждают видео, на котором люди в военной форме прикрепляют повестку прямо на входную дверь квартиры. После этого они фотографируют ее на телефон и уходят.

Сайт ТСН.ua выяснял, насколько правомерны такие действия сотрудников центра комплектования и как на такое реагировать гражданам.

"Повестка должна быть вручена в руки лицу, к которому он относится. Ведь человек должен знать свои права и обязанности. Поэтому просто прикрепить повестку на дверь и считать, что лицо ее получило, это не законно. Человек, которому вручают повестку должен четко понимать свои права и знать о последствиях, которые ее могут ожидать. Поэтому повестку должны вручить в руки, а делать вид, что ее вручили прикрепив на дверь, является не очень корректным решением", — пояснил сайту ТСН.ua адвокат Александр Заруцкий.

Правозащитник Эдуард Багиров говорит, если люди в форме должны дождаться человека, которому принесли повестку, чтобы он поставил свою подпись о получении. Напомним, что повестки вручаются не для того, чтобы сразу отправить на фронт. Она вручается для того, чтобы человек пришел в военкомат и уточнил свои данные.

"Если человек не подписал повестку, то действия военных с повесткой не имеют юридической силы. Лицо, которое они вызывают, может не явиться в военкомат и никаких правовых последствий для гражданина не будет. То, что они сфотографировали повестку на дверях квартиры, тоже не имеет значения. Они могли ее прикрепить где угодно. Военные должны были дождаться человека и вручить повестку в руки и получить подпись о вручении. А прикрепление на дверь — это отклонение от правил вручения повесток", — отметил Эдуард Багиров.

Также появилось видео, где повестки в здание приносят сотрудники управляющей компании Днепровского района в Киеве. Женщины одетые в коммунальную униформу объясняют, что задача носить повестки прописана у них в должностной инструкции, а повестки им передают из военкомата.

Фото: ТСН

Как сообщили ТСН.ua в КГГА, в настоящее время в Днепровском районе выясняют, действительно ли их представители на видео.

Между тем, мы дозвонились по контактному телефону управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района. Оператор нам подтвердила, что их сотрудники разносят повестки.

"Да, наши дворники разносят повестки", – подтвердила нам оператор.

Фото: скриншот с видео

"Все должно быть в рамках закона. Дворники должны выполнять свою работу, а не подменять собой сотрудников военкомата. У коммунальных работников нет таких полномочий на законодательном уровне. Если люди получат повестки от сотрудников ЖЭКа или консьержа, то они не могут быть привлечены к ответственности, если не появятся в военкомате", — отмечает сайт ТСН.ua Эдуард Багиров.

Он добавляет, чтобы повестки могли разносить коммунальщики, нужно это урегулировать на законодательном уровне. А пока это не сделано, то это неправомерно.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua тоже отмечает, что вручение повесток от коммунальщиков неправомерно.

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"Повестки от дворников и оставленные на дверях квартир военными — это незаконно. Буквально неделю назад Генштаб давал разъяснение, что законно, а что незаконно в плане вручения повесток. Там было четко указано, что втыкание повестки в дверь — это незаконно, вбрасывание повестки в почтовый ящик – это незаконно, а вот вручение повестки под роспись – это законно. Законом определено, что у нас военкомат, правоохранительные органы, работодатели и местные советы – вот кто имеет право вручения повесток. Дворники – это незаконно, у них нет таких полномочий", – говорит Олег Жданов.

В КГГА нам объяснили, что поручения разносить повестки дают военные, а коммунальщики, и не только они ,выступают здесь только как техническое звено. За разъяснениями нам посоветовали обратиться к военным.

В свою очередь, в КМВА отказались комментировать ситуацию с повестками. Там отметили, что не могут давать оценку действиям людей на видео.

Напомним, ранее в интервью ТСН.ua руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что законодательством четко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Ее могут вручить в любом месте.

"Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий/учреждений/организаций, в частности, учебных заведений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов", — отмечал нам Сергей Попко.

То есть закон и его должны соблюдать все граждане Украины. Если есть нарушение закона, это регулирует Национальная полиция.

Ранее в Киеве на подъездах жилых домов заметили бумажные объявления о мобилизации. В КМВА призвали горожан не волноваться, что это – информирование населения о том, что мобилизационный процесс в стране продолжается, и напоминание для тех, кому уже были вручены повестки.

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