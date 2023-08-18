Повестки смогут вручать ЖЭО и ОСМД: в Украине предлагают изменения в закон о мобилизации

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566, которым предлагаются изменения в Закон о мобилизации. Среди прочего, народные депутаты хотят расширить перечень лиц, которые могут вручать повестки призывникам и военнообязанным в Украине.

Автор инициативы — нардеп от фракции "Слуга Народа" Георгий Мазурашу.

Кто сможет вручать повестки

Проектом предлагается предоставить полномочия жилищно-эксплуатационным организациям (ЖЭО), объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и другим организациям, обслуживающим жилые дома, вручать повестки и содействовать прибытию по вызову. На них также возлагается обязанность подавать сведения о призывниках и военнообязанных в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

То есть, в случае принятия документа, повестки военнообязанным смогут вручать консьержи, дворники, другие работники ЖЭО, ОСМД и другие организации, обслуживающие дома.

В то же время, как это будет происходить и по какой процедуре, законопроект алгоритма не предусматривает.

К каким последствиям это может привести

По мнению адвоката Ростислава Кравца, законопроектом №9566 предлагается снять ответственность с ТЦК и СП по военному учету и переложить ее на дворников и консьержей, а также ОСМД, которые якобы обязаны вести военный учет и вручать документы от ТЦК.

“Что на самом деле очень сомнительно, потому что предоставление таких полномочий и обязанностей фактически приведет к опять же снятию ответственности с тех лиц, которые за это получают заработную плату. И фактически может привести к ужасающим последствиям – полному коллапсу в системе учета. Поскольку очень трудно понять, каким образом ОСМД, ЖЭО, консьерж, или какая-то управляющая компания может узнать, что лицо военнообязанное, или не военнообязанное”, – отметил Ростислав Кравец в комментарии сайту ТСН.ua.

По его словам, на сегодняшний день проект закона достаточно спорен не только в этой части, но и части военной службы и других его аспектах.

"Поэтому я думаю, что шансы на его принятие крайне низки", — добавил адвокат.

ОСМД и сейчас могут передавать повестки

Повестки могут вручать исключительно полномочные лица ТЦК и СП, напомнил Ростислав Кравец.

“Любые соседи, лица на блокпостах, которые не уполномочены, этого делать не могут. Также повестки могут вручать через органы местных властей, то есть сельский совет, районный совет, городской совет. Могут вручаться через те же ЖЭО и ОСМД, им направляться, это не запрещено законом. Этим законопроектом на них пытаются переложить вопрос военного учета. Также повестки могут вручаться через администрацию на месте работы военнообязанного”, – отметил ТСН.ua адвокат.

Он объяснил, что полномочные лица ТЦК и СП могут принести повестки в ОСМД, а, например, консьерж лишь разнести их по почтовым ящикам.

“В то же время ни на одного гражданина Украины не возлагается обязанность проверять этот почтовый ящик или забирать его у консьержа. И подтвердить получение этой повестки будет очень тяжело”, – добавил Ростислав Кравец.

"Возвращение в сталинские времена"

Юрист, руководитель "Центра конституционного моделирования" Геннадий Друзенко соглашается, что такой инициативой в Украине пытаются переложить ответственность и экспериментировать вместо того, чтобы создавать алгоритмы, протоколы и заставлять их работать.

“Этих военкомов в районе каждом (полно – ред.), а здесь в каждом ОСМД, кто-то джекпот собирает. Все мы военкомы. Причем же система… Ну ладно, уволили всех областных военкомов, районные как занимались произволом, так и занимаются. Есть замечательное выражение: "Макдональдсу" безразлично, кто в нем работает, потому что алгоритмы и протоколы настолько отработаны, что люди минимально влияют на их выполнение. Так вместо того, чтобы создавать и заставлять их работать, перекладываем, экспериментируем”, – считает Геннадий Друзенко.

Он предполагает, что такая инициатива может привести к стукачеству и вернуть общество в советское время.

“Это опять же ведет, когда домкомы были фактически вторым НКВД в сталинские времена. Это стукачество. И это меня очень беспокоит. Потому что на самом деле мы воюем не столько за квадратные километры, сколько за наше отличие. В квадратных километрах, вон с Россией объединяешься, у тебя квадратных километров больше всех в мире. Часть из них совершенно не освоена и заполнена ресурсами. Но если мы делаем человекоцентрический выбор, то есть действительно с одной стороны открываем возможности для людей, а с другой стороны, мы считаем, что человеческая жизнь это действительно ценность, возможно, так же важна как свобода, как достоинство, то тогда нужны совсем другие подходы”, – считает Геннадий Друзенко.

Он добавляет, что героизм, который был в начале полномасштабной войны в 2022 году, когда украинцы бежали в военкоматы и стояли в очередях, иссяк.

“Мой тезис очень прост: чтобы выиграть эту войну, нужно наладить эффективность государственной машины. И не на уровне таких публичных пороков, которые вызывают авации, но ненадолго. А на уровне того, чтобы механизмы работали. Чтобы "Макдональдсу" было безразлично, кто в нем работает. А усилия в этом направлении я не вижу”, – отметил Геннадий Друзенко.

Документ требует доработки

Адвокат Марина Бекало также считает, что законопроект нуждается в доработке. Ним среди прочего предлагается мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать, привлекать к работе на экономику.

“Привлечение граждан к работам оборонного характера в случае принятия этого законопроекта возлагается на ТЦК и СП. Как это будет происходить и по какой процедуре, проект соответствующего алгоритма не предусматривает”, – отметила ТСН.ua адвокат.

В проекте говорится, что граждане должны письменно подать заявление в ТЦК об отказе от мобилизации по личным или религиозным убеждениям. В противном случае они будут призваны на военную службу в общем порядке.

“В то же время законопроект не регулирует вопрос о причислении в страховой и трудовой стаж периода выполнения работ оборонного характера по таким контрактам. Проект однозначно нуждается в доработке”, – считает Марина Бекало.

Она добавляет, что проектом также вводятся полномочия Национальной полиции доставлять нарушителей правил военного учета, а также законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в ТЦК. В таком случае ТЦК сможет подавать в полицию соответствующие обращения, а дальше полиция должна доставлять таких нарушителей в ТЦК.

Сейчас законопроект предоставлен для ознакомления в Верховную Раду.

Напомним, нардепы предлагают разрешить мужчинам отказываться от службы.

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