Повестки украинцам в Польше: посольство и диаспора сделали предупреждение

Стали известны новые подробности обстоятельств, которые затронули украинских мужчин призывного возраста, проживающих и работающих в Польше.

На днях в информпространстве появилось сообщение о том, что находящиеся в Польше военнообязанные украинцы получили письма от имени Управления по делам иностранцев, где содержалось требование явиться в мобилизационный пункт для дальнейшего прохождения военной службы в ВСУ. Авторы повестки отметили, что в случае игнорирования грозит юридическая ответственность и экстрадиция.

Вышеупомянутое управление на своем официальном сайте сообщило, что эти письма не настоящие, и официально заявило, что не является их автором.

На ситуацию отреагировало посольство Украины в Польше.

"В связи с появлением в информационном пространстве информации об отправке в Польше от имени Управления по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców) так называемых писем–вызовов на военную службу граждан Украины, информируем, что такая информация не соответствует действительности. Управление по делам иностранцев не является автором призывов к военной службе, а так называемые письма являются подделкой", – официально заявило посольство.

К этому наши дипломаты добавили: "Информируем, что на территории Республики Польши не осуществляется отправка гражданам Украины повесток о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов. Вместе с тем граждане Украины, находящиеся за границей, могут добровольно присоединиться к рядам Украинского легиона".

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша Василий Бондарь в комментарии для ТСН.ua высказал версию того, кому выгодны такие псевдоповестки: "Выгодно это россии, это один из классических методов фальшивки и дезинформации. На самом деле польские органы власти отреагировали очень вовремя".

По его словам, разгон этой темы – стиль рф.

В свою очередь глава Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка в комментарии для ТСН.ua высказал версию того, что есть повод для беспокойства.

"Я видел сканы документа, выписанного на человека, который не является ориентированным в действующем законодательстве. Но те, кто разбирается в польском законодательстве, понимают, что украинские институции не могут осуществлять такие действия в Польше. На мой взгляд, проблема заключается в том, что российские службы имеют доступ к базам данных об украинцах, которые проживают в Польше. Это серьезная проблема. Этот сигнал очень опасный", – говорит Скирка.

По его словам, есть информация, что такие фейковые письма с помощью обычной, не электронной почты, приходили украинцам, проживающим в Польше.

Другие официальные источники наличия бумажного варианта повестки пока не подтвердили.

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