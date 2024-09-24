Повестки "Укрпочтой": что будет, если письмо потеряется или идет слишком долго

На днях появилась информация, что в автоматическом режиме военнообязанным было направлено около 6 тысяч повесток. Если заказное письмо, в котором была повестка, потеряется по вине почтовых служб или уведомление о необходимости прийти на почту забрать письмо потеряется из-за неисправности почтового ящика, у мужчин, которым были направлены повестки, все равно могут возникнуть определенные проблемы и недоразумения с ТЦК.

Как рассказала в комментарии ТСН.ua адвокат Марина Бекало, которая специализируется в частности в вопросах мобилизации, ТЦК будет руководствоваться тем, что им поступило от «Укрпочты».

"Если там будет пометка, что гражданин не находится по адресу проживания или отказался, то они будут считать, что повестка была вручена", - говорит Марина Бекало.

И добавляет: "Если даже и в сообщении будет указано, что не пришел - не имеет значения. По уважительным причинам или не по уважительным. ТЦК это будет рассматривать это как факт вручения повестки. ТЦК и СП не будет считать уважительной причиной неприбытия, если ящик был поврежден или человек не получил. Для ТЦК и СП безразлично, был ли поврежден почтовый ящик, было ли уведомление (о необходимости получить заказное письмо на почте - Ред.). У ТЦК будет документальное подтверждение чего-то - или не явился, или отказался, или не находится по месту регистрации. ТЦК будет смотреть на то, что в сообщении "Укрпочты".

По словам адвоката, не исключены ситуации, когда человек фактически не получил письмо.

"Например, ТЦК и СП составляет постановление о привлечении к административной ответственности. Через 10 дней оно вступает в силу и передается в исполнительную службу. Исполнитель обязан открыть исполнительное производство и дальше осуществлять мероприятия. Накладывать аресты на банковские счета и прочее".

Что делать, если не уклонялся, но повестку не получал

На этот вопрос Марина Бекало отвечает так: "Что делает военнообязанный, то есть заинтересованное лицо, в отношении которого составлено это постановление. Он имеет право на обжалование".

По словам адвоката, у гражданина будет несколько оснований.

"Например, нарушена процессуальная составляющая этой процедуры. Например, что не по его вине в ненадлежащем состоянии почтовый ящик (если речь идет о многоквартирном доме - Ред.). Жалобщик может документально подтвердить, что почтовый ящик не по его вине поврежден, составить с представителями ЖЭКа или ОСМД акт о повреждении. Или отправить жалобу в "Укрпочту", что сообщения не было. То есть зафиксировать факт неполучения или нарушения процедуры, факт повреждения ящика или его отсутствия. Это понадобится для того, чтобы обжаловать постановление в суде. Я думаю, что это будет основанием для суда".

Если письмо шло слишком долго

По словам Марина Бекало, не исключено, что заказное письмо шло к адресату слишком долго и не по вине военнообязанного были нарушены сроки, указанные в повестке.

"В таком случае можно написать жалобу в "Укрпочту" и доказать, что военнообязанный обратился в ТЦК не по собственной вине. Можно запросить данные об отправке и доставке письма. Первым придут повестки тем, о ком есть данные в реестрах. Это, как правило, те, кто обновил данные. Их проще вызвать. Найти очень трудно будет тех, кто не имеет места регистрации. Надо проводить работу и выяснять место работы, отправлять повестку на место работы", - говорит адвокат.

Читайте также: