Повестки в "Дії": юрист рассказал о тонкостях цифровизации военного учета

В ближайшее время повестки в "Дії" рассылать не будут. Почему – рассказал адвокат Андрей Новак в интервью ТСН.ua.

"Я сомневаюсь, что в конце концов мы придем к такому методу вручения повесток. Что такое "Дія", о котором ходят слухи, что через нее будут вручать повестки. "Дія" – это приложение на телефоне, через которое проходит определенная коммуникация с государственными органами. Можно либо заказать услугу, либо воспользоваться определенными данными, которые есть в госреестрах", – говорит юрист.

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Новак подчеркнул, что обязанности устанавливать это приложение нет. Он сомневается, что государство сможет полноценно организовать возможность вручения повесток через "Дію" именно из-за невозможности подтверждения того, что такой гражданин получил повестку. Ведь один из обязательных элементов вручения повестки – "живая" подпись военнообязанного.

В чем недостатки отправки повесток в "Дії"

"Нет подтверждения, что гражданин получил эту повестку. Гражданин может не заходить в "Дію" неделями или месяцами. У граждан нет обязанности следить за всеми обновлениями и уведомлениями", – говорит юрист.

Цифровизация учета военнообязанных

В то же время адвокат отмечает важность скорейшей цифровизации учета военнообязанных.

"Соответствующим государственным органам необходимо полноценно запустить реестр военнообязанных резервистов, наладить систему безопасности этого реестра. Это плюс и для Центров комплектования и для самих военнообязанных, потому что им не придется во время каждых изменений — рождение детей, изменение в состоянии здоровья, пенсионный возраст – обращаться к военкоматам для уточнения этих данных", – отметил он.

Ранее адвокат Андрей Новак рассказал, как распознать правильно заполненную повестку и можно ли от нее отказаться. Также он объяснил, какие причины законно позволяют не прийти в Центр комплектования (военкомат) после вручения повестки.

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