Повестки в неожиданных местах: где в Украине ловят призывников и законно ли это

Работники ТЦК взялись искать военнообязанных в самых разных местах, пользуясь принципом "что не запрещено законом, то позволено". Повестки вручают в спортивных залах, ресторанах и санаториях.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Военные Закарпатья посетили спортзалы Ужгорода, Мукачево и Хуста. Дальше – взялись за лечебные санатории. Натянув на выезде колючую проволоку, чтобы не пропускать без повестки ни одну машину.

А уже сегодня в сети появилось видео, как столичные представители ТЦК посетили один из спортзалов и ресторан быстрого питания Киева.

Примечательно, что во всех случаях военные называют свои действия законными, так как вручать повестки закон им действительно позволяет где угодно. А вот способ, каким они это делают — у юристов это вызывает вопросы. Поскольку без представителей полиции работники ТЦК не вправе проверять документы. Не говоря уже о вписывании данных в незаполненные повестки, которые могут квалифицироваться как подделка документов, а это уже уголовное дело.

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Напомним, в Украине готовят громкие нововведения по поводу шокирующей мобилизации.

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