- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 2 мин
Повестки в Украине будут вручать по-новому: кого могут объявить в розыск
Как теперь вручают повестки для мобилизации — новые правила 2025 года.
В Украине изменились правила вручения повесток о мобилизации. Кабинет Министров принял соответствующее постановление (№916 от 30 июля 2025 г.).
Как теперь вручают повестки, в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.
Согласно обновлениям, теперь повестку о мобилизации не обязательно вручат лично в территориальном центре комплектования (ТЦК) после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Повестка может быть отправлена по почте по адресу, указанному в реестре военнообязанных «Оберіг». Эта норма вытекает из обновленного пункта 88 постановления.
Когда могут объявить в розыск
Если такая повестка была отправлена по почте, но человек ее не получил или отказался принять — он может быть объявлен в розыск за уклонение от мобилизации. В таком случае применима статья 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за уклонение от призыва во время мобилизации.
Адвокат Марина Бекало объясняет: в порядке вручения повесток глобально ничего не изменилось.
«Военнообязанным и резервистам, подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, повестка о призыве вручается либо лично под подпись, либо отправляется по почте», — отметила ТСН.ua адвокат.
Как могут вручить повестку в Украине
Напомним, что повестка — это документ, вручаемый военнообязанному или резервисту для явки в ТЦК.
Правильно врученная повестка — это повестка, которая вручается или отправляется по почте с соблюдением условий, указанных в статье 22 закона о мобилизационной подготовке и Постановлении 560.
Что должна содержать повестка:
фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
наименование ТЦК и СП, издавшего повестку;
цель вызова (для взятия на военный учет, для прохождения ВЛК, для уточнения учетных данных, для призыва на военную службу)
место, день и время явки по повестке;
подпись должностного лица, выдавшего повестку;
регистрационный номер повестки;
разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
За игнорирование повестки в Украине предусмотрена ответственность. Первая и вторая неявки по повестке для уточнения данных — это административный штраф. За третью неявку возможна уголовная ответственность.
Мобилизация в Украине: что изменилось в августе 2025 года
Ранее мы рассказывали, что в Украине изменились правила военного учета, вручения повесток, порядок мобилизации, доставки военнообязанных в части, а также отчетности в госучреждениях, органах власти и организациях.
Сайт ТСН.ua вместе с адвокатом Мариной Бекало объясняет, на что стоит обратить внимание военнообязанным.