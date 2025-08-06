Повестки в Украине будут вручать по-новому: кого могут объявить в розыск

Мобилизация в Украине, повестка / © ТСН

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В Украине изменились правила вручения повесток о мобилизации. Кабинет Министров принял соответствующее постановление (№916 от 30 июля 2025 г.).

Как теперь вручают повестки, в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

Согласно обновлениям, теперь повестку о мобилизации не обязательно вручат лично в территориальном центре комплектования (ТЦК) после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

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Повестка может быть отправлена по почте по адресу, указанному в реестре военнообязанных «Оберіг». Эта норма вытекает из обновленного пункта 88 постановления.

Когда могут объявить в розыск

Если такая повестка была отправлена по почте, но человек ее не получил или отказался принять — он может быть объявлен в розыск за уклонение от мобилизации. В таком случае применима статья 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за уклонение от призыва во время мобилизации.

Адвокат Марина Бекало объясняет: в порядке вручения повесток глобально ничего не изменилось.

«Военнообязанным и резервистам, подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, повестка о призыве вручается либо лично под подпись, либо отправляется по почте», — отметила ТСН.ua адвокат.

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Как могут вручить повестку в Украине

Напомним, что повестка — это документ, вручаемый военнообязанному или резервисту для явки в ТЦК.

Правильно врученная повестка — это повестка, которая вручается или отправляется по почте с соблюдением условий, указанных в статье 22 закона о мобилизационной подготовке и Постановлении 560.

Что должна содержать повестка:

фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование ТЦК и СП, издавшего повестку;

цель вызова (для взятия на военный учет, для прохождения ВЛК, для уточнения учетных данных, для призыва на военную службу)

место, день и время явки по повестке;

подпись должностного лица, выдавшего повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

За игнорирование повестки в Украине предусмотрена ответственность. Первая и вторая неявки по повестке для уточнения данных — это административный штраф. За третью неявку возможна уголовная ответственность.

Мобилизация в Украине: что изменилось в августе 2025 года

Ранее мы рассказывали, что в Украине изменились правила военного учета, вручения повесток, порядок мобилизации, доставки военнообязанных в части, а также отчетности в госучреждениях, органах власти и организациях.

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Сайт ТСН.ua вместе с адвокатом Мариной Бекало объясняет, на что стоит обратить внимание военнообязанным.