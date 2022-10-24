"Повестку нужно ждать всем военнообязанным мужчинам": главным военком Киева о мобилизации ближайшего времени

Рейды, во время которых выдают повестки, будут продолжаться. Выписать повестку могут в любом месте и в любое время суток.

Накануне 24 октября, когда исполнится 8 месяцев со дня полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, журналист ТСН.ua пообщался с начальником Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомата), полковником Юрием Максымивым. Он рассказал о возможных вариантах и масштабах мобилизации, о рейдах по выявлению нарушителей комендантского часа, что ждет тех, кто игнорирует повестки и каковы были первые дни войны для него и его подчиненных.

Юрий Степанович, какими были первые дни полномасштабного вторжения для Вас? Каким было утро 24 февраля для киевских центров комплектования?

За несколько дней до этого, как мы все знаем, в стране был введен режим чрезвычайного положения. Согласно указу президента, мы готовились к призыву на военную службу резервистов. Было сделано их оповещение, осуществляли медицинское освидетельствование, согласовывали вопросы с воинскими частями, в которые мы должны были направлять. Как люди военные, по нескольким признакам мы понимали, что противник готовится. 24 февраля, после того, как враг нанес ракетные и авиаудары, мы получили сигнал боевой тревоги, оповестили личный состав. Проработали несколько сценариев наших действий. Наша задача – мобилизация человеческих и транспортных ресурсов. Я сразу дал команду личному составу получить оружие, боеприпасы, выставить охрану, обеспечить оборону городского центра комплектования, районного и сборного центра. От подчиненных из районов получил доклад, что многие люди скапливаются вокруг центров комплектования. Это были и военнообязанные, и резервисты. Очереди были очень большими. Как говорится, негде было яблоку упасть. В качестве шутки могу добавить, что была такая мечта комиссара, что тебе звонят по телефону и просят помочь призваться. Звонили и мне, и коллегам. Люди рассказывали об очередях и просили помочь дать возможность защищать страну. В очередях было много женщин. Приходили люди преклонного возраста. Это было не только в феврале, но и в марте, когда враг был под Киевом. Приходили и студенты-медики с лекарствами, предлагая в случае уличных боев оказывать медицинскую помощь. Приходил и юноша, которому с виду лет 17. Он так сказал нам: "Я знаю, что вы меня не возьмете в армию, но я пришел не с пустыми руками". Он принес "коктейли для Путина", около 10 бутылок.

Время от времени появляется информация о рейдах, во время которых ваши коллеги раздают повестки нарушителям комендантского часа. Такие рейды и дальше будут проводиться?

Я объясню для чего они производятся. Это совместные действия полиции с подразделениями по охране наших центров комплектования с целью соблюдения гражданами требований комендантского часа. Когда состоялся первый рейд, мы поняли, что есть много граждан, которые нарушают не только требования комендантского часа, но и требования законодательства о военной службе и воинской обязанности. Например, граждане, которые не состояли на военном учете, не появлялись в военкоматы после оповещения. Возможность быстро узнать информацию о конкретном человеке есть.

Вручение повесток в магазинах, торговых центрах, на блокпостах – это законно?

Нет запретов на место вручения повесток. Ни одного. В законодательстве не указано, что оповещение возможно, например, исключительно по домашнему адресу или на работе, или в месте отдыха. Закон говорит об оповещении путем вручения повестки. Все.

Какими должны быть действия человека после получения повестки?

После получения повестки, военнообязанный должен прибыть в центр комплектования для уточнения биографических и учетных сведений. То есть фамилия, имя, отчество, состав семьи, домашний адрес, номер телефона, специальность, место работы, есть ли основания, которые могут дать право на отсрочку от призыва по мобилизации. Если выясняется, что отсрочки нет, обязательно проводится медицинское освидетельствование. Если во время прохождения осмотра гражданин заявляет о болезнях и подтверждает документами, то направляется к семейному врачу. Тот, в свою очередь, направляет к профильному специалисту. В зависимости от окончательного заключения, гражданин признается либо годным, либо негодным, либо ограниченно годным к службе.

Если человек получил повестку, но не появляется. Какая ответственность предусмотрена сейчас?

За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.

Могут ли мобилизовать телефонным звонком?

Уведомить по телефону – такое допускается, но сам призыв – это юридическая процедура. Это решение начальника ТЦК, оформляемое соответствующим приказом. То есть медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор и призыв.

Есть ли необходимость проводить мобилизацию дальше?

Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь большое количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость.

В марте некоторые резервисты рассказали, что в отдельные ответственные подразделения попадали люди совсем других специальностей. Почему имели место такие случаи и какая ситуация сейчас?

Так было на начальном этапе войны и это понятно. Танкист брал в руки автомат и был как пехотинец, десантник мог попасть в танковые войска. Но уже в конце марта комплектование было таким, каким должно было быть.

Есть ли случаи, когда пытаясь уклоняться от военной службы, используют фальшивые документы?

Обычно это документы о непригодности к военной службе со снятием с военного учета. Эти бумажки предъявляют на границе. Я не знаю того, подделывают ли граждане сами такие документы или есть какая-то схема.

Предлагали ли взятки те, кто хотел избежать мобилизации?

Предлагали. Но надо понимать, что в Украине есть выжженные деревни, изнасилованные женщины, убитые дети. Поэтому сначала тех, кто предлагал, извините, просто посылали прямым текстом.

Есть противоположная категория украинцев, добровольно вернувшихся из-за границы защищать родную землю. Много было таковых?

Есть офицер, вернувшийся из Швеции. Есть вернувшиеся из Франции солдаты, возвращались защищать Украину наши граждане из США, Израиля, Польши, Португалии. Были из России. С такими людьми проводили собеседование специалисты контрразведывательных органов, и только после детальной проверки они попадали в войска.

Как будет происходить мобилизация дальше, в 2023 году? Что нас ждет?

Нас ждет победа, уничтожение врага и освобождение родной земли. Дай Бог, чтобы это было в 2023 году. Я так думаю, что мобилизационные мероприятия будут проводиться, это необходимость. Пока мы воюем – должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли.

Кого мобилизуют и кому следует ожидать повестку в первую очередь?

Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан.

Если Россия мобилизует 1 миллион человек, будет ли у нас тотальная мобилизация?

Мы сейчас находимся на высшей ступени мобилизации. Она может быть либо частичная, либо всеобщая. Юридически. Просто может быть народный подъем. Такой, какой был в начале войны – люди массово шли в терроборону, создавали отряды. Я знаю, что была масса людей, имея охотничье оружие и разрешения на него, имея только устройства для отстреливания резиновых пуль – все они присоединялись к терробороне, другим подразделениям.

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