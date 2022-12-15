Повлияет ли на Путина предполагаемый совместный призыв ЕС и НАТО — ответ военного эксперта

Михаил Самусь подчеркнул, что "давно нужно прекратить делать призывы, нужно просто молча уничтожить этот режим".

Совместный призыв ЕС и НАТО к России прекратить войну и покинуть Украину если и повлияет на Путина, то только в негативном плане.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, отвечая на вопрос, повлияет ли на Путина предполагаемый общий призыв ЕС и НАТО.

"Путин – очень закомплексованный человек. Его в детстве все время избивали. По классике психологии, этот человек сейчас реализуется тем, что пытается избивать слабее. А вот если бы его ударил по голове сильнее, сразу приседает. Пока НАТО и США уговаривают его, делают какие-то призывы, выражающие глубокие беспокойства — это просто радует его самолюбие. То есть от достигает своей цели. Вместо этого призыва НАТО могло бы передать нам истребители и ракеты "Томагавк" дальностью 2000 км. Это оказало бы очень благоприятное влияние на Путина", — пояснил эксперт.

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Самусь отметил, что этих призывов украинцы уже слышали тысячи, "если взять заседание Совбеза ООН и других прекрасных организаций, которые могут продуцировать призывы".

По убеждению эксперта сейчас нужно навести порядок, согласно международному праву и справедливому миропорядку.

"Нельзя так, когда какому-то идиоту захотелось бросаться ракетами по электростанциям зимой и за это ему ничего не было. Так не может быть. Человечество уже несколько тысяч лет имеет какие-то моральные принципы. Сейчас они рушатся. И к тем моральным уродцам, которые это делают, просто призывы делать? Это надо быть либо очень наивными, либо избегать втягивания в конфликт. Но все равно не удастся избежать этого. Путин в последний момент может напасть на страны Балтии, запустить ядерную ракету по Польше. Какая разница ему уже будет — бить по Украине или по НАТО пулять, если он поймет, что у него нет шансов, например, если ракеты запускаются по Польше, включается 5 статья НАТО, а Венгрия говорит "нет", тогда у Путина появляется шанс", — отметил он.

Самусь подчеркнул, что "давно нужно прекратить делать призывы, нужно просто молча уничтожить этот режим".

Напомним, ЕС и НАТО в скором времени официально выступят с общим призывом к России прекратить войну и покинуть Украину. Источники издания Politico сообщили, что над заявлением страны работали больше года, но оно задержалось из-за напряженности между Турцией и Кипром.

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