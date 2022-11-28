Повлияет ли полный блэкаут на ситуацию на фронте: объяснение полковника ВСУ

Блекаут действительно может замедлить логистические цепи, связанные с железной дорогой.
Полный блэкаут может замедлить логистические цепи, но существенно не повлияет на ситуацию на фронте.
Об этом заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сниданку с 1+1" и ТСН.ua.
"Блэкаут действительно может замедлить логистические цепи, так как часть техники действительно перебрасывается по железной дороге. Понятно, что без электроэнергии уменьшится количество электровозов. Но останется вероятность перебрасывания по железной дороге с помощью тепловозов. Поэтому большой проблемы для перевозки не будет", — говорит Свитан.
Что касается ремонта военной техники, то он, по словам эксперта, проводится на заводах, преимущественно военных, где есть дополнительные источники электроэнергии. Запускаются мощные дизель-генераторы и проводится ремонт техники.
"Поэтому на движение наших войск на фронте и восстановление техники большого влияния блэкаут не окажет", — подытожил Свитан.
Полный блэкаут в Украине: насколько реальна угроза
Ранее военный эксперт Петр Черник оценил возможность России устроить Украине полный длительный блэкаут. Он не думает, что России удастся погрузить всю Украину во тьму.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, есть ли в столице план на случай затяжного блэкаута и заверил, что власть готовится к разным сценариям.
По его словам, эвакуация жителей Киева в случае полного затяжного блэкаута не предполагается, но лучше было бы, если бы жители столицы временно перебрались за город.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк, комментируя слухи о возможной эвакуации части Киева, подчеркнул, что в Украине, к сожалению, нет совершенно безопасного места, где людям не угрожают российские ракеты.