Повлияет ли полный блэкаут на ситуацию на фронте: объяснение полковника ВСУ

Блекаут действительно может замедлить логистические цепи, связанные с железной дорогой.

Полный блэкаут может замедлить логистические цепи, но существенно не повлияет на ситуацию на фронте.

Об этом заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сниданку с 1+1" и ТСН.ua.

"Блэкаут действительно может замедлить логистические цепи, так как часть техники действительно перебрасывается по железной дороге. Понятно, что без электроэнергии уменьшится количество электровозов. Но останется вероятность перебрасывания по железной дороге с помощью тепловозов. Поэтому большой проблемы для перевозки не будет", — говорит Свитан.

Что касается ремонта военной техники, то он, по словам эксперта, проводится на заводах, преимущественно военных, где есть дополнительные источники электроэнергии. Запускаются мощные дизель-генераторы и проводится ремонт техники.

"Поэтому на движение наших войск на фронте и восстановление техники большого влияния блэкаут не окажет", — подытожил Свитан.