Повлияет ли признание Россией "ЛДНР" на выполнение социальных гарантий для украинцев — объяснение Шмыгаля

Повлияет ли признание Россией "ЛДНР" на выполнение социальных гарантий для украинцев — объяснение Шмыгаля

Премьер заверил, что Украина и дальше добросовестно будет выполнять свои социальные гарантии в отношении граждан.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, повлияет ли признание Россией так называемых "ЛДНР" и обострение на Донбассе на социально-экономическую жизнь простых украинцев.

Об этом Шмигаль заявил 22 февраля в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Премьер заверил, что Украина и дальше добросовестно будет выполнять свои социальные гарантии в отношении граждан.

"С точки зрения экономики, с точки зрения работы нашего, государства, выполнения социальных гарантий, это ничего не меняет. Восемь лет на территории Луганской и Донецкой областей есть временно оккупированные территории, которые фактически оккупировала Россия. Сегодня легализация этого статуса никак не влияет на изменение нашей экономической жизни, нашего экономического развития, выполнения всех социальных обязанностей государства перед нашим обществом, перед нашими людьми", — отметил он.

Ранее Денис Шмыгаль рассказал о планах поставки в Украину газа и горючего не из РФ.

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