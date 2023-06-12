Повлияет на заработки, еду, энергетику и даже карту: какие катастрофические последствия подрыва Каховской ГЭС

40-миллионному населению Украины воды из Каховского водохранилища хватило бы на 350 лет.

Разрушена одна Каховская ГЭС, но последствия ощутят все украинцы. Это повлияет на питание, заработки, энергетику и даже сменит карту.

Почему подрыв Каховской ГЭС – это проблема планетарного масштаба – смотрите в ТСН.Тиждень.

По подсчетам, 40-миллионному населению Украины воды из Каховского водохранилища хватило бы на 350 лет. Дамба Каховской ГЭС содержала 18 млрд кубометров пресной воды. Этой массы достаточно, чтобы обеспечивать питьевые потребности всех людей на Земле в течение двух лет.

После подрыва ГЭС "Укргидроэнерго" намертво закрыло все шлюзы и остановило работу всех электростанций вверх по каскаду: пока вода не взойдет. Поэтому речь идет об одновременно шести пораженных станциях. Электричества уже не хватает: аварийную помощь на этой неделе просили от соседних стран Европы.

Дамба Каховского водохранилища находится на юге страны. В первые часы после взрыва заговорили о ядерной безопасности всего континента, валютной выручке Украины или об угрозе Черному морю. Водохранилище начиналось фактически вот здесь – в Запорожье. На нем стоят крупные промышленные города Днепропетровщины – Никополь, Марганец, Кривой Рог. От него зависит бассейн-охладитель Запорожской АЭС на левом берегу и система орошения полей юга.



Последние данные от Национальной академии наук Украины: затопленная площадь уже перевалила за 1200 квадратных километров. Под водой фактически все острова Днепра, 80 населенных пунктов. Спад воды замедлится из-за дождей, идущих в Херсонскую область. В конце концов, высокая вода сойдет — на это уйдет еще до 10 дней, прогнозируют в Украгидроэнерго.



Детальнее — в видео.

Подрыв Каховской ГЭС сменит еду, заработки, энергетику и даже карту

Напомним, генерал Александр Павлюк объяснил, почему именно сейчас россияне взорвали Каховскую ГЭС.

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