"Поворотный момент для Трампа": Айвазовская о переговорах в Турции и санкции против РФ

Ольга Айвазовская

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Переговоры в Турции — поворотный момент для президента США Дональда Трампа, за которым должны быть санкции против России.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявила глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Знаете, это как об иммунитете и витаминах. Оно должно скапливаться. И здесь где-то похожая история. Определенные контакты между США и лидерами посетивших Украину государств были. Ведь мы слышали о 21 пункте требований (в том числе об этом говорил Кит Келлог — ред.), который после консультаций с США европейцами через Стива Виткоффа были переданы непосредственно для визита в Москву. И это произошло перед визитом лидеров государств в Украину», — говорит она.

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Айвазовская рассказала, что встречалась с президентом Макроном, когда он был в Киеве. И ключевой тезис был о том, что следующие 30 дней супер важны, но мы не доверяем Путину.

«И вопрос состоит в том, чтобы формировать это единение США через определенный набор событий и позиций и приближение этих позиций по поводу войны и опасности в целом в Европе. И так выглядит, что некоторое приближение в последние недели происходит. Потому что объективно было абсолютно предсказуемо, что РФ, если не водит за нос слишком публично, то унижает и умаляет вес США, потому что эта политика умиротворения не эффективна ни для США напрямую, ни для безопасности Европы. И вторая, что основная задача России сегодня — удерживать Трампа в контактах даже непосредственных, или телефонных разговорах, или через посредников на уровне глав МИД или спецпредставителя Виткоффа. И заявления Трампа относительно того, а прежде Рубио, о возможности выхода из переговоров в случае, если они будут неэффективными, мне кажется, определенным образом мобилизовали Россию на эту „положительную“ риторику. Не зря же и выступление президента Путина состоялось в такой период времени, это ночь, по нашему европейскому, неважно, о которых сами пояса идет речь, порой это было обращение непосредственно к аудитории Соединенных Штатов о миротворчестве, о готовности встретиться, о готовности переговоров и тому подобное», — отметила она.

То есть, на самом деле, по словам Айвазовской, ситуация разворачивается довольно быстро.

«По-моему, у всех оптика очень рациональна и правдива. Я не уверена, что, опять же, призыв, или даже наработанные законопроекты, которые уже зарегистрированы в Конгрессе США относительно 500% тарифов на продукцию, на товары, услуги Российской Федерации и т.д., могут быть реализованы в короткий период времени, но по крайней мере есть определенные рычаги, с которыми они работают. реализуются», — заявила председатель правления гражданской сети «Опора».

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Ольга Айвазовская назвала ключевую задачу Украины на переговорах в Стамбуле.

«И ключевая задача Украины, она объективно не изменилась с периода Минска — это выиграть время для того, чтобы нарастить возможность, или лучшие условия для того, чтобы обеспечить определенный уровень безопасности», — резюмировала она.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО! Путина загнали в тупик! Чего ждать от встречи в Стамбуле?