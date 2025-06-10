Повреждены роддом, станция скорой помощи и погибшие: новые подробности массированного обстрела Одессы

Последствия атаки на Одессу / © ТСН

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Россияне в Одессе попали в роддом, разрушили станцию скорой помощи и несколько домов. Два человека погибли, по меньшей мере девять ранены. Оккупанты массированно били ударными дронами по центру города.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

«Несколько часов ада пережили ночью одесситы. Около часа ночи, когда большинство людей спали, россияне направили табун дронов на центр города. После первых взрывов начали появляться сообщения об ударе по роддому и пожаре на станции переливания крови. Впрочем, благодаря усилиям медиков, обошлось без пострадавших», — говорит Сергей Осадчук.

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«Во время тревог спускаемся все в укрытие, оно у нас сертифицировано. Там у нас есть родильные залы, операционные, места для женщин с детьми и беременных. Удар „Шахеда“ пришелся на административное здание, которое стоит отдельно, оно разрушено частично. После удара выбило стекла у нас», — говорит главный врач родильного Ирина Головатюк-Юзефпольская.

Последствия атаки на Одессу / © ТСН

Самым массовым удар был в одном городе: в радиусе ста метров друг от друга взорвались сразу три «Шахеды». Люди выбегали из горящих домов, а вокруг спались осколки стекла и горели машины.

«Я спала, сквозь сон услышала первый взрыв и подскочила и стала в дверном проеме и уже когда был второй взрыв. Летели все стекла, крыша в доме. Я успела только до подвала дойти и спрятаться и все, еще один взрыв еще один. И потом я только слышу крики соседей, дикие крики я вылезла уже босая по стеклу я пробежала потому что в доме уже все упало», — говорит одесситка.

В одном из домов «Шахед» врезался прямо в крышу. Одна из жительниц едва успела выбежать из комнаты как туда упали тяжелые обломки и горящие деревянные балки. А вот мужчина, который жил здесь на 3 этаже, погиб под завалами.

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«У него жена уехала за границу, а он пришел с работы. Его очень долго искали спасатели, накрыло плитой и там нашли», — говорят местные.



Этой ночью горела и станция экстренной медицинской помощи, которую также атаковал беспилотник. Досталось и зоопарку, и спортивному центру. Спасатели тушили пламя, и выводили людей из полуразрушенных помещений

«Нашими пожарными также было спасено девять человек. На местах работали психологи ГСЧС так как люди были абсолютно в разном стрессовом состоянии, помощь нужна была и служба работала вместе с местными жителями. Всего было привлечено более ста спасателей», — говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.



Уже утром на местах прилетов начали работать коммунальщики. Они уже успели убрать обломки и стекла, а также забить окна деревянными щитами. Сейчас в городе подсчитывают количество пострадавших домов и готовят жилье для тех, кто остался без крыши над головой.

Ранее сообщалось, что в Одессе вражеский беспилотник попал в роддом.

Мы ранее информировали, что в Одессе в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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