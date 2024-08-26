Повреждение дамбы Киевской ГЭС: эксперт рассказал, к чему готовиться

Почему есть угроза, что в сентябре придется сидеть без света?

Россия нанесла комбинированный удар по Украине. По информации КОВА, последствия вражеской атаки фиксируются во всех районах Киевщины, а повреждения получили два энергетических объекта области.

Что говорят в КОВА?

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что из-за утренней атаки россиян был ограничен проезд по дамбе Киевской ГЭС. Чиновник уверяет, что его восстановят ориентировочно в 16:00-17:00.

"Хочу сообщить всем, что проезд через дамбу Киевской ГЭС откроется примерно в 16:00, если не будет дополнительных воздушных тревог и атак. Сейчас все службы занимаются на месте ликвидацией последствий этой атаки", — рассказал Кравченко.

На уточняющий вопрос он ответил, что дамба критических повреждений не получила: "Все правильно. Спасибо силам ПВО".

Что говорят эксперты

По словам Олега Попенко, эксперта по вопросам ЖКХ, россияне избивали ракетами и "Шахедами" исключительно по энергетической системе Украины.

"Из этого можно заключить, что главная цель врага была именно энергетика. И насколько я понимаю, россияне били не только по нашей распределительной энергосистеме, но и пытались поразить наши ГЭС", — рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, эксперт по вопросам ЖКХ.

Он добавляет, что последствия ракетного удара будут ощутимы.

"Последствия выглядят очень сложными, и, скорее всего, это станет причиной для определенных отключений электроэнергии. Речь идет об определенных часах отключений, которые нас ждут впереди. Будут ли они долговременными – сейчас сказать трудно, потому что не вся информация известна и что-то прогнозировать сложно", – замечает Олег Попенко.

Возможные последствия повреждения дамбы ГЭС

По словам Олега Попенко, повреждение Киевской ГЭС может уменьшать возможности для маневрирования в сети во время пиковых нагрузок, и это может привести к почасовым отключениям в досрочной перспективе.

"Это может привести к тому, что уже в сентябре жители Киева будут сидеть без света и отключения будут продолжаться до начала отопительного сезона. Все зависит от серьезности разрушений", — отмечает Олег Попенко.

Потопа не стоит бояться

Относительно угрозы подтопления Киева специалист их отвергает: "Что касается разрушения самой плотины, то здесь я не думаю, что киевлянам и гостям столицы нужно волноваться. Дамба Киевской ГЭС способна выдержать гораздо большие попадания, угрозы для Киева и его окрестностей нет", — уверяет. Олег Попенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что уничтожить дамбу Киевской ГЭС ракетами невозможно, частично повредить, но катастрофических последствий для Киева не будет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС: что задумал враг и какая часть Киева под угрозой

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