"Повреждение" Patriot: Подоляк рассказал, кому и почему выгодны такие слухи

Подоляк заверил, что ни одна из американских систем Patriot не уничтожена

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что фейки о "повреждении" системы ПВО Patriot выгодны для РФ. Таким образом, она хочет показать свое могущество над Украиной.

Об этом советник главы ОП сообщил в "Завтраке 1+1" в среду, 17 мая.

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"Это слухи, которые на руку РФ. Для них это принципиально, потому что они использовали сразу 6 ракет "Кинжал", они использовали дополнительно баллистические ракеты С-400 и это все шло по Киеву. Они считали, что это разрушительная сила, что это полностью изменит способ атаки на столиц. Они просчитались и выглядят крайне ничтожно. Они так выглядят по всем пунктам, потому что все что они говорили до войны о своем оружии — большой фейк, и Украина доказывает, что вообще не нужно бояться Россию", — сказал политик.

Подоляк опроверг информацию, которая распространялась в российских ОМП. По его словам, ни одна из американских систем Patriot не уничтожена.

"Уничтожены все ракеты, а относительно того, уничтожено ли что-то у нас — нет, у нас не уничтожено. Все контролируемо сегодня в Киеве и все, что говорит Россия, делите на 100", — подытожил он.

Что известно о "повреждении" системы Patriot

Напомним, издание CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что 16 мая во время массированной ракетной атаки россияне могли повредить ЗРК Patriot, но точно ничего не уничтожили. По его словам, вроде бы США все еще оценивают степень повреждения системы.

После этого в Белом доме прокомментировали эту информацию. Представитель Совета Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что они не могут подтвердить, что Patriot в Украине был поврежден.

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