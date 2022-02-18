Поврежденное имущество и затопленные соседи: в Киеве женщина сдала жилье, а теперь не знает, как защититься от отца квартирантки

Поврежденное имущество и затопленные соседи: в Киеве женщина сдала жилье, а теперь не знает, как защититься от отца квартирантки

Чтобы избежать таких неприятностей, юрист рекомендует в договоре прописывать все детали и застраховать квартиру.

В Киеве женщина сдавала квартиру в долгосрочную аренду. В результате – жилье требует полного ремонта. И несмотря на то, что между арендодателем и квартиранткой был заключен договор, возмещать средства на восстановление жилья последняя отказывается.

Итак, как разобраться в такой ситуации? Как правильно заключать договор, чтобы все стороны были защищены? Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 18 февраля.

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Разбросанные вещи, окурки и затопленная квартира соседей. Такая неприятность постигла арендодателя Викторию накануне выезда недобросовестной 19-летней квартирантки.

"Мне звонят соседи и говорят, что в квартире там через дверь льется. Срочно сюда... По лодыжки все: бычки, все...Это трудно описать, это надо смотреть фотографии", — рассказывает Виктория.

Женщина добавляет, что не раз слышала жалобы от соседей на шум. Дважды соседи вызвали полицию. Но каждый раз 19-летняя арендаторша извинялась, оправдывалась и умоляла не выселять ее.

"Я ей сказала, смотри, Диана, я все равно тебя выселяю, я уже не хочу, чтобы ты у меня жила, но у тебя есть время до 14 февраля. Потому что у них уже проплачено было, и договор заканчивался 14 февраля", — объяснила арендодатель.

Но перед датой выселения, 10 февраля, Виктории позвонили соседи с жалобами, что их затопили.

Виктория жалуется, что возмещать ремонт девушка отказалась. А потом на связь стал выходить ее отец.

"Он как начал на меня кричать. Я вообще опешила. И тогда я поняла, что от этих людей я ничего мирным путем не добьюсь. Мне даже как-то страшно стало", — рассказывает киевлянка.

Договор между владелицей и арендатором был заключен, однако возмещение за ущерб там не было прописано. После многочисленных неприятных телефонных разговоров женщина услышала угрозу.

"Закончился разговор тем, что ее папа кричал: "Я вас найду, порежу!" И еще такие...не могу больше сказать, такие серьезные слова", — добавляет женщина.

Уборка и ремонт – теперь на плечах семьи Виктории. Уже потратили более 7 тысяч гривен.

Юрист Андрей Мирошниченко объясняет, что наличие договора, платежных операций и фото является достаточным основанием для взыскания возмещения через суд, но процесс может затянуться.

Впрочем, кроме договора существует еще один метод предосторожности – страхование квартиры.

"Компенсацию можно получить. Но все зависит от непосредственно заключенного страхового договора. То есть, если в договоре прописан такой случай, как страховой, то действительно так. Страховая может покрыть полностью или частично понесенный ущерб", — говорит юрист Правобережного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Андрей Мирошниченко.

Если квартиру не страховали, в суд обращаться не хочется, а компенсация нужна, юрист советует обратиться к так называемому медиатору.

"Сидит медиатор – это независимое лицо, он фактически как переговорщик. Это, можно сказать, юрист, психолог, помогающий прийти сторонам к какому-то общему решению", — объясняет Мирошниченко.

Чтобы избежать таких неприятностей, с которыми столкнулась Виктория, юрист рекомендует в договоре прописывать все детали.

"Стороны вправе формулировать этот договор, как им угодно. Единственное, он не должен противоречить общим нормам и принципам гражданского законодательства", — отмечает юрист.

После такого неприятного урока Виктория говорит, что теперь уже точно застрахует квартиру, будет заключать более четкий договор и более тщательно выбирать квартирантов.

Как защититься от недобросовестных арендаторов и арендодателей

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