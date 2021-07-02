Повсюду были люди с автоматами: турист из Днепра рассказал о "приключениях" украинцев в заблокированном аэропорту Бодрума

Повсюду были люди с автоматами: турист из Днепра рассказал о "приключениях" украинцев в заблокированном аэропорту Бодрума

В здании аэропорта были заблокированы сотни пассажиров: они не могли нормально пользоваться санузлом, а вылета ожидали сидя на полу.

В аэропорту Бодрума, из которого 1 июля не выпускали днепровских пассажиров, были заблокированы около 1000 человек. Вылета домой люди ждали больше восьми часов. В результате самолет с украинцами покинул аэропорт только поздно ночью.

Об этом ТСН.ua рассказал пассажир Иван Михайленко.

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В терминал, который якобы был обесточен, в течение нескольких часов подвозили пассажиров. После чего они, как и другие туристы, оказывались заблокированы в аэропорту. В то же время в здании не работал санузел, а людям разрешения на вылет приходилось ждать сидя на полу.

"Суммарно в аэропорту находилось около 1000 человек. Они равномерно пытались распределиться среди трех этажей. Но на первом и третьем не было ничего, на чем можно было сидеть. Поэтому на втором этаже была основная масса людей", — рассказал ТСН.ua днепрянин Иван Михайленко.

В какой-то момент людям, которые находились в здании аэропорта и которых оттуда никуда не выпускали, пришлось заблокировать терминал.

"Когда мы блокировали вход, к терминалу продолжали прибывать автобусы с людьми, хотя уже было ясно, что аэропорт не работает и в ближайшее время работать не начнет", — добавляет мужчина.

Одной из женщин, которая находилась в терминале, стало плохо. Однако администрация аэропорта, а также представители турагентства, на это никак не отреагировали. Вместе с тем пассажиров работники терминала неоднократно пытались убедить, что они полетят буквально "через полчаса". Хотя это была ложь, говорит Иван.

"Сначала нам сказали, что сгорела электростанция, потом — что из рабочего состояния вышел генератор, чуть позже — что у них вырезали девять километров кабеля. По факту, нас закрыли в аэропорту достоверно зная, что в ближайшие часы такие поломки не починят. Я буду писать рекламацию. Потому что никто из работников турагентства не берет на себя ответственность за очень плохую координацию действий и предоставление недостоверной информации", — акцентирует мужчина.

В конечном итоге туристов под вечер все же отправили в отель. Вернулись в аэропорт и сели на рейс они только около двух часов ночи.

"Уже после того, как мы вернулись в аэропорт, чтобы лететь, на всех входах вместо администрации были сотрудники с автоматами", — отметил Иван Михайленко.

Напомним, что Google проанализировал поисковые запросы украинских пользователей со словами "отдых в / отпуск в" за последние 3 месяца. В топе оказались Бердянск, Железный Порт и Коблево.

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