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"Повсюду лежали люди, раненые": разведчик, переживший плен, рассказал об аде в Оленовке

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"Повсюду лежали люди, раненые": разведчик, переживший плен, рассказал об аде в Оленовке

Александр Немков / Фото: ТСН.ua

Военный пробыл в плену 120 дней.

Украинский разведчик Александр Немков, участвовавший в авиапрорыве на "Азовсталь", а затем попавший в российский плен, вспомнил ад, который происходил в Оленовке, куда вывезли украинцев.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный рассказал, что находился там в бараке четыре дня. После этого его и других побратимов перевезли в Таганрог.

По словам Александра Немкова, раненые бойцы лежали прямо на полу, в грязи и вони.

"Зашли туда, там повсюду лежат люди, раненые. Лежали поддоны просто, и на этих поддонах лежали люди, такие спальные места были там. Просто было все грязно, воды не было, вонь, конечно. Вот так это выглядело", — рассказал разведчик.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Прорвавшийся на АЗОВСТАЛЬ разведчик: Путин готовится к тяжелой войне! Воевать придется всем!

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Дата публикации
Просмотры
964
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